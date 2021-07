Europa se prepara para un comienzo más débil, mientras aumenta la preocupación por el crecimiento

En las últimas cuatro semanas, el FTSE 100 no ha ido precisamente a ninguna parte, que Al final de la semana que terminó el 18 de junio, y justo antes de la fecha original en la que se suponía que la economía del Reino Unido se desbloquearía, cerró en 7.008. Lo mismo con el Ibex 35 que cotiza hoy por debajo de los 8.300 y solo la semana pasado perdía más de un 3%.

En Europa el panorama no es muy diferente, con el DAX un poco más alto y el CAC 40 un poco más bajo. En junio, los mercados asimilaron un sorprendente cambio de rumbo de la Reserva Federal, ya que algunos miembros del FOMC se mostraron un poco más firmes en cuanto a las perspectivas de reducción y de subida de los tipos. Cuatro semanas después, no han cambiado mucho las cosas, aunque algunos bancos centrales han empezado a inclinarse en una dirección similar, ya que la semana pasada el RBNZ y el Banco de Canadá anunciaron el principio del fin de sus propios programas de compra de activos.

También se unieron a ellos dos responsables de la política del Banco de Inglaterra, el vicegobernador Dave Ramsden y el miembro externo del Comité de Política Monetaria Michael Saunders, que también expresaron su malestar por lo que parece estar ocurriendo con la inflación, afirmando que están aumentando los argumentos para considerar la reducción de algunas medidas de estímulo. A pesar de este tono más agresivo, los rendimientos a largo plazo han caído en las últimas cuatro semanas, con el rendimiento a 10 años de EE.UU. 14 puntos básicos menos, lo que indica que los mercados de bonos no comparten las preocupaciones sobre la inflación, o que están empezando a valorar una desaceleración de la economía mundial.

Estas preocupaciones pueden estar detrás de la caída de los mercados mundiales de la semana pasada, que, a pesar de los nuevos máximos históricos del DAX, el Stoxx 600, el S&P 500 y el Nasdaq, vieron cómo los mercados estadounidenses registraban su primera caída semanal en tres semanas, y los mercados europeos también se hundieron hasta el fondo de sus rangos recientes. Se espera que esta debilidad se traduzca en una apertura europea más floja esta mañana, después de que los mercados asiáticos hayan empezado la semana de forma negativa, debido a la preocupación por el rápido aumento de los casos de la variante Delta en el mundo, así como por la ralentización de las perspectivas económicas.

Otra de las preocupaciones de los mercados parece ser las perspectivas de crecimiento de los beneficios en el futuro. Los resultados conocidos la semana pasada han sido en general positivos, pero la atención se desplaza ahora a lo que viene en términos de perspectivas, a medida que aumentan los casos de Covid, y aquí el panorama económico es menos claro. La reapertura del verano suscitó un gran optimismo, pero al mirar hacia el resto del año y ver cómo aumentan las infecciones de la variante Delta, parte de ese optimismo se está disipando, lo que hace que nos preguntemos hacia dónde van las expectativas de beneficios del tercer trimestre.

Uno de los grandes motores de la preocupación por la inflación en los últimos meses ha sido el aumento constante de los precios del petróleo, ya que la preocupación por que la demanda supere a la oferta ha contribuido a impulsar los precios a máximos de tres años. Este fin de semana, la OPEP+ parece haber dejado de lado sus diferencias y ha acordado aumentar la producción en hasta 400.000 barriles diarios mensualmente a partir de agosto, y continuar hasta que la producción se restablezca al nivel anterior a la pandemia. Hoy el precio del barril de Brent se desinfla más de un 3%, cotizando por debajo de los 72 dolares, y a punto de perder los 71.

De cara a esta semana, la atención se centrará probablemente en la última decisión del BCE sobre los tipos de interés, el jueves, en la que se espera un cambio de política en la orientación del programa PEPP, que podría no obtener la aprobación unánime de algunos de los miembros más agresivos del consejo de gobierno. Por supuesto, a la luz de los recientes acontecimientos trágicos en relación con las inundaciones en Alemania, Bélgica y los Países Bajos, estos cambios de orientación podrían tener una audiencia más comprensiva que la de hace dos semanas. El gasto público alemán ya estaba en alza como consecuencia de la pandemia, y es probable que los recientes acontecimientos lo hagan aumentar aún más, ya que el gobierno busca reconstruir vastas franjas de su territorio en los próximos meses y años.

En marzo, Alemania planeó pedir prestados 240.200 millones de euros este año, 60.000 millones más de lo previsto inicialmente para ayudar a mitigar la pandemia. Al mismo tiempo, el ministro de Finanzas, Olaf Scholz, también hizo planes para 2022, con un préstamo adicional de 81.500 millones de euros, lo que elevaría el total a 320.000 millones de euros en los próximos dos años. Esta cifra parece que va a ser mayor, ya que el freno de la deuda alemana permite aumentar el endeudamiento neto en caso de emergencia. Los últimos acontecimientos responden claramente a esta clasificación, y aunque se ha pedido que se vuelva a la frugalidad una vez que haya pasado Covid, es muy probable que las inundaciones puedan alterar toda la dinámica en lo que respecta a los presupuestos equilibrados.

Mercado de FX, niveles clave:

EUR/USD - Tenemos un soporte en los mínimos de la semana en 1,1770, y una resistencia en el nivel de 1,1880. Necesitamos atravesar el nivel de 1,1880 para señalar un movimiento hacia la zona de 1,1975. Un movimiento por debajo de 1,1700 reabre la zona de 1,1612.

GBP/USD - Soporte decente en los 1,3730 después de caer por debajo de los 1,3800 la semana pasada. También tenemos soporte en la zona de 1,3670 y en la MA de 200 días. La resistencia se mantiene en el nivel de 1,3920 y los máximos de esta semana. Por encima de 1,3920, el objetivo es la zona de 1,4000.

EUR/GBP - Ha seguido subiendo tras el mínimo de la semana pasada en 0,8504. Parece que está en un cortocircuito hacia el nivel de 0,8600. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que la tendencia sigue siendo un movimiento hacia la zona de 0,8480.

USD/JPY - El deslizamiento desde la zona de 110,70 encontró apoyo en la zona de 109,70, mientras que también tenemos un soporte en forma de nube justo debajo, en 109,53. Un movimiento por debajo de 109,50 tiene como objetivo 109,20. Una ruptura por encima de 110,70 tiene como objetivo la zona de 111,20.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.