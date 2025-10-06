Energía: divergencia histórica entre gas natural y petróleo

La OPEP+ va a acelerar la producción de petróleo en 137.000 barriles diarios (bd), es el octavo incremento mensual desde abril para recuperar los niveles de producción previos a los recortes voluntarios.

El ritmo de aumento de la producción es moderado y queda lejos de los 548.000 bd que se rumoreaba la semana pasada en el mercado. Por ello, el precio del petróleo comienza la semana rebotando, aunque lo hace con timidez. De hecho, podría encajar dentro de un pullback a los mínimos de septiembre, que son ahora resistencias.

Petróleo West Texas en gráfico diario con MACD, extraído de Next Generation a 06/10/25

El fondo de mercado, tanto en Brent como en West Texas, es bajista. A la vez, a corto plazo, el MACD con datos diarios cruzó a la baja a su señal desde niveles neutrales. El precio podría estar comenzando un impulso bajista sin que exista sobreventa de la que preocuparse.

El aumento de la producción de petróleo de forma moderada por la OPEP+ es el escenario contemplado por las principales agencias energéticas, la Energy Information Administration (EIA) y la International Energy Agency (IEA).

De hecho, la EIA en su informe mensual de energía el Short Term Energy Outlook (STEO) señala que habrá acumulación de inventarios y proyecta un precio de Brent en 51 USD/barril para 2026.

Petróleo Crudo Brent en gráfico diario con ROC (14), extraído de Next Generation a 06/10/25

La situación es diferente para el Gas Natural. La EIA que por cierto actualizará el STEO mañana 7 de octubre pese al shutdown, en sus últimas proyecciones de precios contempla que el Gas Natural en 2026 podría alcanzar los 4,30 USD/MMBtu.

En este escenario que contempla la EIA, el precio del petróleo cotizaría a la prima más baja respecto al gas natural desde 2005. El importante aumento de demanda estructural de electricidad para centros de datos podría explicar la divergencia en los precios.

Gas Natural en gráfico diario con MACD, extraído de Next Generation a 06/10/25

La estacionalidad del gas natural suele ser favorable en los meses de octubre y de noviembre, y desfavorable en diciembre, donde el precio suele bajar con fuerza si la dureza del invierno no merma los inventarios lo suficiente, tal y como muestra la tabla expuesta.

Estacionalidad mensual del gas natural de EEUU, últimos 10 años, tabla extraída de TradingView a 06/10/25



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.