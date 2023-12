Elegir entre acciones y bonos en un entorno cambiante de tipos de interés. ¿Cómo se podrían interpretar las valoraciones?

PER (Price to Earnings) o ratio precio-beneficios para determinar el valor de las acciones

La ratio precio-beneficio es la base del análisis del valor de las acciones: muestra cuánto están dispuestos a pagar los inversores por unidad de beneficio de una empresa. Una ratio precio-beneficio elevada, entre 20 y 30x, puede sugerir que el mercado se muestra optimista sobre los resultados futuros de la empresa, pero también aumenta la sensibilidad de las acciones a los cambios en el entorno macroeconómico, incluidos los tipos de interés.

La ratio precio/beneficio, también conocida como Price to Earnings Ratio, es una de las principales métricas utilizadas en el análisis fundamental de las acciones. Determina la relación entre el precio de una acción de una empresa y los beneficios por acción (BPA) de dicha empresa. Esta ratio permite a los inversores evaluar si las acciones de una empresa están infravaloradas o sobrevaloradas en relación con sus beneficios actuales o futuros.

Por ejemplo, si el precio de las acciones de la empresa XYZ es de 100 USD y sus beneficios por acción en el último ejercicio son de 5 USD, el PER de esa acción será de 20 (100 USD / 5 USD). Esto significa que los inversores están dispuestos a pagar 20 USD por cada USD de beneficio generado por la empresa.

En pocas palabras, un PER de 20x significa que un inversor necesita 20 años para recuperar su inversión, suponiendo un rendimiento constante de la inversión y un precio fijo de las acciones, lo cual es una simplificación y no tiene en cuenta muchos factores importantes de la inversión. No obstante, este planteamiento puede utilizarse como un método heurístico muy general para evaluar las perspectivas de inversión.

Si el PER es de 20x, en teoría, un inversor que compre una acción al precio actual esperará que los beneficios por acción (BPA) le devolvieran el valor de la inversión a lo largo de veinte años, siempre que los beneficios de la empresa se mantengan constantes y la empresa reparta todos los beneficios como dividendos. En este ejemplo simplificado, el rendimiento del valor total de la inversión a lo largo de 20 años corresponde a una tasa de rendimiento anual de aproximadamente el 5%.

Los tipos de interés y su impacto en la bolsa

Los tipos de interés tienen un impacto directo en la bolsa. El aumento de los tipos de interés tiende a significar mayores costes de capital para las empresas, lo que puede reducir los beneficios previstos y desalentar la inversión en acciones. Unos tipos de interés elevados hacen que el mercado de valores resulte menos atractivo en comparación con las inversiones de renta fija, como los bonos o los depósitos.

Por otra parte, el rendimiento de los bonos está estrechamente vinculado a los tipos de interés. Cuando los tipos de interés suben, los precios de los bonos en el mercado secundario tienden a bajar, lo que aumenta sus rendimientos. A la inversa, una caída de los tipos de interés puede hacer que suban los precios de los bonos y que bajen sus rendimientos. Con los tipos de interés por encima del 5% y el rendimiento de los bonos a 10 años en el 4,5-5%, estos bonos pueden ser una alternativa atractiva a las acciones, especialmente si el mercado de valores es volátil.

Recordemos que el rendimiento de los bonos es una medida del beneficio que un inversor puede esperar al invertir en un bono concreto. Suele expresarse como un porcentaje anual del valor nominal del bono. Esta rentabilidad puede entenderse de dos formas principales:

Rendimiento a vencimiento o Yield to Maturity (YTM): es el rendimiento total proyectado del bono, suponiendo que el inversor mantendrá el bono hasta su vencimiento y que todos los pagos de intereses se reinvertirán al mismo tipo de interés. El YTM tiene en cuenta el precio de mercado actual del bono, su valor nominal, el cupón (es decir, el interés pagado regularmente por el emisor) y el tiempo restante hasta el vencimiento.

Rendimiento del cupón: es el porcentaje de interés pagado por un bono en relación con su valor nominal. Por ejemplo, si un bono con un valor nominal de 1.000 USD paga 50 USD de intereses al año, su rendimiento del cupón es del 5%.

El rendimiento de un bono es inversamente proporcional a su precio de mercado: cuando el precio de un bono sube, su rendimiento baja, y viceversa. El valor del rendimiento de los bonos es un indicador importante para los inversores porque les permite comparar los rendimientos de diferentes valores y evaluar el atractivo de los bonos en relación con otras inversiones, así como en el contexto de las expectativas de inflación y los cambios en los tipos de interés. Los rendimientos de los bonos también pueden utilizarse para evaluar el riesgo crediticio: un rendimiento más alto suele indicar un mayor riesgo de impago del emisor del bono.

Impacto teórico de las variaciones en los tipos de interés

La teoría indica que existe una relación inversa entre los tipos de interés y la relación PER. Cuando los tipos de interés bajan, el coste del capital para las empresas disminuye, lo que puede aumentar los beneficios y fomentar la inversión en acciones, provocando un aumento del PER. Por el contrario, unos tipos de interés elevados pueden limitar el potencial de crecimiento del PER, ya que los inversores pueden esperar mayores rendimientos de las inversiones de menor riesgo.

Invertir en acciones con un PER entre 20 y 30x exige un enfoque prudente con tipos de interés en torno al 5%. Una elevada relación PER combinada con tipos de interés altos puede indicar una posible sobrevaloración y un mayor riesgo. Sin embargo, en el caso de empresas con fundamentos sólidos y crecimiento estable de los beneficios, estas inversiones pueden seguir arrojando tasas de rentabilidad satisfactorias.

Relación cambiante entre rendimiento de bonos y PER

En pocas palabras, la relación PER y el rendimiento de los bonos puede compararse. El inverso del PER es el rendimiento del bono y el inverso del rendimiento del bono es el PER. Por ejemplo, si el rendimiento del bono hipotéticamente cayera al 3%, equivaldría a un PER de 33,33x, por lo que sería "más caro" que una acción con un PER de 20x, y entonces, en teoría, la acción podría ser una inversión más rentable.

También se puede utilizar la lógica contraria. Si los tipos de interés van a permanecer en el 5%, es decir, un PER de 20x, entonces la acción sería más atractiva para invertir si su PER fuera inferior a 15x. Esta diferencia se debe principalmente a los riesgos que entraña la posesión de acciones y a la volatilidad de los precios a lo largo del tiempo. A largo plazo, es imposible no tener en cuenta este tipo de cálculo.

¿Qué podría ocurrir con las valoraciones en 2024?

Por el momento, parece que las valoraciones de las empresas pueden seguir siendo elevadas en relación con los rendimientos de los bonos. Además la subida de las acciones que tuvo lugar a finales de 2023 con la caída de los rendimientos de los bonos fue la quinta mayor subida del SPX en noviembre de la que se tiene constancia. Una gran amenaza puede ser una situación en la que, por ejemplo, debido a un repunte de los precios de las materias primas, los rendimientos de los bonos no caigan bruscamente en 2024, como parece descontar en la actualidad el mercado. En este caso, las valoraciones de las acciones podrían volver a resultar altas y supondrían una prueba para los precios.

Si los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años no caen permanentemente por debajo del 4% en 2024, las valoraciones PER de 20-30x podrían no ser sostenibles, lo que podría significar una corrección del mercado de valores. Además, existe el fenómeno de la retirada de liquidez en el sector bancario estadounidense, porque después de marzo de 2024 vencen las operaciones repo o de recompra de bonos de la Fed para inyectar liquidez al sistema.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.