El verano, según la historia, es la peor estación del año para la bolsa: ¿hay alternativas?

El verano es la estación del año más complicada para las bolsas

La estacionalidad en las bolsas es un fenómeno ampliamente investigado a nivel académico e implementado en la industria de la inversión. Algunos de los patrones estudiados son: efecto enero, el efecto del día de la semana, efecto cambio de mes, efecto lunes, efecto Halloween…

En esta ocasión y, recién estrenado el verano, nos vamos a centrar en lo que sucede en esta época del año. Según el artículo académico “Gone Fishin': Seasonality in Trading Activity and Asset Prices” de Hong, Harrison G. and Yu, se señala que el volumen negociado durante la temporada estival se reduce porque los inversores toman vacaciones y que esto provoca que la rentabilidad media de las acciones sea inferior en esta época del año.

Sin embargo, que la rentabilidad media disminuya durante los meses de verano no significa que las bolsas vayan a bajar: la relación no es exacta oscilando en diferentes periodos de tiempo y en función al índice que analicemos. De esta manera, la estacionalidad es una variable más a tener en cuenta, al igual que podría considerarse la fase del ciclo económico y el impacto que está teniendo en los resultados empresariales.

La rotación sectorial y ponerse defensivo es una alternativa

El análisis de la estacionalidad en renta variable se ha profundizado y ha bajado a nivel sectorial. En este último caso, el artículo “Sell in may? Don’t go away” publicado por SPDR señalaba que, en lugar de huir de la bolsa en la peor época del año, era mejor rotar la cartera y buscar sectores más defensivos como Salud y Consumo básico. Una estrategia de rotación sectorial que ha sido implementada con éxito por el ETF Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation que en los últimos tres años ha obtenido tres puntos porcentuales más de rentabilidad anualizada sobre su categoría.

De esta forma, una de las opciones que se plantea para pasar el “bache” del verano sería realizar una rotación sectorial. En definitiva, ser cauto y volverse más defensivo, intentando aprovechar y/o esquivar las posibles turbulencias del mercado.

Gráfico diario de CFD sobre ETF Select Sector SPDR de Consumo básico con MACD

Fuente: plataforma Next Generation CMC Markets a 26/06/2023

El diferencial cíclico vs defensivo se ha disparado

En los últimos seis meses, la brecha entre los sectores más cíclicos respecto a los sectores más defensivos es más que notable. En los últimos seis meses nos encontramos con revalorizaciones superiores a los 30 puntos porcentuales en los SPDR de Consumo cíclico, Tecnología y Servicios de Telecomunicación (en este último sector Meta y Google ponderan casi el 50%). Por el contrario, el comportamiento ha sido prácticamente plano en Consumo básico, Utilities y Salud.

CFDS sobre ETFs Sectoriales SPDR de EEUU de los que dispone CMC Markets en la plataforma Next Generation y rentabilidad en los últimos seis meses

Gran parte de este dispar comportamiento relativo podría achacarse a la alta inflación y a la resiliencia de la economía de EEUU. Los sectores defensivos, más sensibles a los tipos de interés, han sufrido las subidas realizadas por los bancos centrales. De esta forma, si las tornas cambian, y el ciclo económico y la inflación se debilitan, la brecha se podría reducir.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.