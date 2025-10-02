El S&P 500 celebra con nuevos máximos la destrucción de empleo y pasa del shutdown: ¿hasta cuándo?

Nuevamente, un mal dato macroeconómico provoca un giro de mercado. Ayer la ADP señaló que la economía de EEUU podría haber destruido empleo en los dos últimos meses y activó la trade “bad news are good news”.

De esta manera, los bonos de EEUU que inicialmente comenzaron la sesión presionados a la baja, acabaron recuperando posiciones con fuerza. La relajación de tipos de interés y la mayor probabilidad de recortes de tipos de la Fed siguen actuando como un maná para las bolsas.

US NDAQ 100, US SPX 500, US 30 y US Small Cap 2000, gráfico de Next Generation a 02/10/25

Las bolsas no hacen solamente oídos sordos de la macro, también de la incertidumbre económica que genera el cierre de la administración de EEUU. El tiempo no corre a favor y si la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas continúa, el daño a la economía será mayor.

¿Cuánto durará el shutdown en EE. UU.? La visión generalizada por parte de los analistas políticos es que la situación podría prolongarse por la polarización política. No olvidemos que Trump fue protagonista del shutdown más largo de la historia.

Nadie sabe la fecha exacta, pero una buena foto a día de hoy es la probabilidad asignada en las casas de apuestas. En Polymarket, se da una probabilidad del 34% de que se dure más del 15 de octubre, y del 66% de que se resuelva antes de esa fecha.

Semi apagón de referencias macro

Una de las consecuencias del cierre de la administración es que las oficinas estadísticas no publicarán los datos económicos. De esta manera, mañana nos quedaremos sin conocer el informe laboral de agosto de la BLS donde se publica el famoso y cuestionado NFP.

Pero el mercado no está trabajando a oscuras desde el frente macro. Los datos económicos privados se seguirán publicando y esta semana nos podemos quedar con una foto bastante clara de la tendencia del mercado laboral.

A la ADP que hemos mencionado antes hay que sumar otros datos que nos dejan una buena foto de la tendencia del mercado laboral esta semana. Las JOLTs en su conjunto (ofertas, contratos y renuncias) retroceden y la confianza del consumidor de la CB señala que el mercado laboral sigue enfriándose.

Mayor protagonismo de los datos económicos privados

Por otro lado, con el apagón de los datos públicos, las referencias privadas pueden adquirir un mayor protagonismo.

En este contexto mañana se publica el ISM no manufacturero a las 16:00 h. El consenso espera una lectura de 51 puntos, levemente en zona de expansión y compatible con un crecimiento económico débil.

El dato podría generar volatilidad si sorprende negativamente y baja por debajo de los 50 puntos. Sin embargo, pocos se atreven a decir cómo reaccionaría la bolsa en este caso. Alguien sabe hasta dónde puede llegar la paradoja o la trade de “bad news are good news”.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.