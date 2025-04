El rebote en S&P 500 y Nasdaq 100 se enfría y crece la amenaza del cruce de la muerte

US SPX 500 y US NDAQ 100 se estabilizan. Ambos índices han encontrado resistencia cerca de las directrices bajistas de medio plazo que unen el máximo histórico con el máximo de finales de marzo marcado a la altura de la MMS (200). Estos niveles son: la zona 19.237 / 19.007 para el US NDAQ 100, la zona 5.504 / 5.489 puntos para el US SPX 500 y los 40.917 / 40.802 puntos para el US 30.

Las condiciones son buenas para un rebote a corto plazo pues el mercado alcanza signos de capitulación: alto volumen de contratación, osciladores con elevados niveles de sobreventa, volatilidad en niveles extremos y sentimiento de pánico. Sin embargo, para que un escenario de formación de suelo ganase cuerpo, sería deseable que los índices superasen las directrices bajistas de medio plazo citadas.

US NDAQ 100 en gráfico diario con MACD, gráfico de Next Generation a 21/04/25

Gestándose un posible cambio de tendencia a largo plazo

Mientras tanto, si el rebote se enfría y los precios no consiguen superar niveles, estaríamos ante un mal signo para la tendencia de fondo. Al fin y al cabo se consolidaría por debajo de las medias móviles de medio y largo plazo.

De hecho, en todos los índices de EEUU (US 30, US Small Cap 200, US SPX 500 y US NDAQ 100) se ha activado el cruce de la muerte que es el cruce a la baja entre la media móvil simple de 50 y la media móvil simple de 200 sesiones (las más seguidas entre los operadores). Un cruce a la baja que apunta a que la tendencia de fondo podría estar pasando a ser bajista.

US SPX 500 en gráfico diario con Vol, Hist., gráfico de Next Generation a 21/04/25

En este punto, cabe señalar que si los índices pierden los mínimos del año, confirmarían rupturas de directrices alcistas de largo plazo y tendrían estructuras de máximos / mínimos significativos decrecientes. De esta manera, por debajo de los mínimos anuales (36.498 puntos para US 30, 4.803 para US SPX 500 y 16.329 para US NDAQ 100) se podría plantear que la tendencia de fondo o de largo plazo ha pasado a ser bajista.

US 30 en gráfico semanal con MACD, gráfico de Next Generation a 21/04/25

En las próximas semanas con la temporada de resultados empresariales podríamos comenzar a adquirir visibilidad y saber si estamos ante un cambio de tendencia a largo plazo o un posible suelo que favorecería incorporase al fondo alcista. Habrá que vigilar de cerca las previsiones o guidance de “Los 7 Magníficos” que por su alta exposición internacional serán una buena referencia para medir el impacto de la guerra comercial actual.



