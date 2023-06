Después de subir un 40%: ¿podría ser un buen momento para quedarse corto en el Nasdaq 100?

El mundo está pendiente del Nasdaq 100. Tras una impresionante subida del 40% desde diciembre de 2022, ahora surge la pregunta: ¿podría haber llegado el momento de apostar por la caída de los precios?

El papel de la Reserva Federal es crucial: la pausa no es inactividad

La Reserva Federal desempeña aquí un papel crucial. Los tipos de interés son altos y podrían seguir subiendo, un punto desfavorable a una mayor subida del Nasdaq 100.

El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, ha declarado: "Esperar no significa inactividad. Si la inflación sigue bajando en los próximos meses, nuestra política monetaria actual se endurecerá de hecho, ya que el tipo de interés real -la diferencia entre nuestro tipo de interés y la tasa de inflación- aumentará. Llamó a este fenómeno "endurecimiento pasivo", y debería ayudarnos a marcar el rumbo si se mantiene la reciente tendencia en la inflación."

Dicho de otro modo: si la inflación no disminuye, la subida del Nasdaq 100 podría ponerse en entredicho, ¡porque entonces la Fed tendría que actuar!

El mercado alcista y el miedo a perderse algo o FOMO

Las búsquedas del término "mercado alcista" casi alcanzan los máximos de la primavera de 2020, cuando la bolsa se desplomó debido a la pandemia. Hoy, las búsquedas en Google en todo el mundo son un 97% más altas que entonces, pero a diferencia de entonces, los precios han subido mucho. ¿Podría el miedo a perderse algo (FOMO, fear of missing out) llevar a los inversores a subirse al carro? Si los gestores de fondos y los inversores particulares piensan que todavía tienen que entrar en el mercado, se podría activar una dinámica de subidas en los precios en el índice Nasdaq 100.

¿Se podría hablar de una recesión?

En abril, el consenso de los economistas mundiales encuestados por Thomson Reuters preveía un crecimiento del 0% de la economía estadounidense para el segundo trimestre de 2023; una previsión que ha mejorado y se sitúa justo por debajo del 1%. Esto sugiere que las perspectivas de crecimiento están mejorando. Si se produjera una recesión, podría ser poco profunda. Esto, a su vez, podría hablar en favor de una mayor subida de los precios. En líneas generales, el temor a una recesión podría resultar exagerado.

¿Influye la postura de la Fed en el mercado alcista?

Según Goolsbee, de la Fed de Chicago, la decisión de no subir los tipos de interés estuvo “muy reñida” en el último FOMC de junio. El presidente de la Fed de Atlanta, Bostic, no quiere subir los tipos de interés en absoluto este año, mientras que el presidente de la Fed, Powell, apunta a nuevas subidas de tipos. Los mensajes contradictorios de la Reserva Federal sugieren que, poco a poco, no se perfila una mayoría favorable a nuevas subidas estrictas de los tipos de interés. Esto podría indicar un final próximo de las subidas en el tipo de referencia, lo que a su vez podría ser negativo para la adopción de posiciones cortas en el Nasdaq.

La postura de la Fed y las condiciones generales del mercado plantean, por tanto, la siguiente pregunta: ¿es el momento de apostar a la baja tras una subida del índice Nasdaq 100 del 40% desde diciembre de 2022? Tengamos en cuenta algunos factores más para ello:

Los indicadores de sentimiento muestran optimismo

Actualmente, el Índice de Miedo y Codicia muestra una codicia extrema en el mercado, con una lectura de 79.

Según la encuesta de sentimiento de la AAII (American Association of Indidual Investors), el optimismo de los inversores particulares está por encima de la media, y el pesimismo se encuentra en su nivel más bajo desde julio de 2021. Estos datos apuntan a una condición de mercado potencialmente optimista, lo que podría suponer un freno potencial para futuras subidas de precios.

Comportamiento de las acciones dentro del Nasdaq 100

Para evaluar si las perspectivas de caída de los precios en el Nasdaq 100 están justificadas, echemos un vistazo al rendimiento de las acciones que componen el índice.

Principales ganadores de 2023 hasta el 22 de junio:

Las acciones de Nvidia Corp (NVDA) casi se triplican con una rentabilidad del 199,77%, seguidas de Meta Platforms Inc (META) con una rentabilidad del 136,27% y Tesla Inc (TSLA) con un 122,80%. Advanced Micro Devices Inc (AMD) ha mostrado un sólido crecimiento del 83,62%, mientras que Palo Alto Networks Inc (PANW) subió un 73,14% y Marvell Technology Inc (MRVL) un 64,23%. Align Technology Inc (ALGN), Broadcom Inc (AVGO) y Seagen Inc (SGEN) también han logrado ganancias significativas. Amazon.com Inc (AMZN), uno de los gigantes del sector del comercio electrónico, ha registrado una rentabilidad del 49,74% este año.

Principales perdedores de 2023 hasta el 22 de junio:

En el otro extremo de la balanza se encuentran empresas como Gilead Sciences Inc (GILD), Xcel Energy Inc (XEL) y Kraft Heinz Co (KHC), cuyas cotizaciones han caído un 9,48%, un 10,04% y un 10,05%, respectivamente, a lo largo del año. Keurig Dr Pepper Inc (KDP), American Electric Power Co Inc (AEP) y Amgen Inc (AMGN) también han experimentado pérdidas de dos dígitos. Walgreens Boots Alliance Inc (WBA), Moderna Inc (MRNA), JD.com Inc (JD), Enphase Energy Inc (ENPH), y Sirius XM Holdings Inc (SIRI) también han experimentado descensos significativos, con Sirius XM encabezando la lista de los mayores perdedores con un descenso del 35,79%.

El comportamiento de las empresas del Nasdaq 100 muestra una alta dispersión: tanto fuertes ganadores como significativos perdedores. Las empresas tecnoló gicas y de semiconductores dominan la lista de ganadores, mientras que los sectores sanitario, energético y de bienes de consumo encabezan la lista de perdedores. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de considerar posiciones cortas o bajistas.

Próximos eventos económicos

En las próximas semanas se publicarán varios datos económicos importantes. En particular, los datos del mercado laboral de EEUU, el 7 de julio, el índice de precios al consumidor alemán el 11 de julio y el de EE. UU. el 12 de julio, así como las decisiones sobre las tasas de interés de la Fed y el BCE del 26 y 27 de julio podrían desencadenar importantes movimientos del mercado.

Gestión del riesgo y conclusión

Aunque la volatilidad disminuya, es crucial una gestión cuidadosa del riesgo. Si entra en una posición larga o corta, considere la posibilidad de utilizar órdenes stop-loss para limitar las pérdidas potenciales. Por otra parte, los inversores que deseen mantener sus posiciones existentes deberían prestar atención a mantener una estructura de cartera equilibrada.

En resumen, la prudencia podría ser una buena opción después de la subida de los precios y del sentimiento alcista. Existe la posibilidad de que bajen los precios del índice Nasdaq 100, pero depende de muchos factores, como la política monetaria de la Reserva Federal y los próximos datos económicos.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.