Desconexión total entre consumidores (Main Street) y megacorporaciones (Wall Street)

Escrito por

Luis Francisco Ruiz

Market Analyst

Best in-house analyst award

11 Sep 2025, 16:20

Un ejemplo más de la divergencia entre la economía (Main Street) y los mercados financieros (Wall Street) lo tenemos en la confianza de los consumidores.

Mañana, la Universidad de Michigan a las 16:00 h publicará el dato preliminar de la encuesta a consumidores de septiembre. El consenso de mercado espera un nuevo retroceso, desde los 58,6 puntos hasta los 58,0 puntos.

Si la estimación de consenso se cumple, sería el segundo retroceso continuo, ampliando la divergencia con los grandes índices bursátiles (US 30, US NDAQ 100 y US SPX 500) que no paran de subir y que marcan máximos históricos casi de forma simultánea.  

Evolución mensual del US SPX 500  y del Índice de sentimiento de la Universidad de Michigan, extraído de TradingView a 11/09/25

La última corrección del índice de sentimiento fue amplia, tanto en el componente de expectativas como en el de situación actual. La caída del índice se debe a un deterioro de la percepción sobre la economía, las condiciones de compra y el mercado laboral.

En este último apartado, los datos reales recientes sobre el mercado laboral (JOLTs, ADP, peticiones semanales…) están confirmando la percepción de los consumidores. Ahora queda por ver si también afecta a sus decisiones de compra e impacta en las ventas al por menor (dato de alto impacto que se publicará el martes de la semana que viene a las 16:00h).

Respecto a la divergencia entre Main Street y Wall Street, cabe señalar que sería menos acusada si utilizásemos un índice bursátil equiponderado. Las alzas bursátiles continúan concentrándose en las megacorporaciones (Oracle y Broadcom en las últimas semanas) vinculadas a la industria de la IA. El resto de compañías llevan tiempo estancadas.  

US SPX 500 y S&P 500 Equal Weight ETF DB X-Trackers, extraído de Next Generation a 11/09/25


Noticias

Oro y plata vuelan: la estanflación y los ETFs son los principales motores

La demanda de oro y plata de inversión a través de ETFs se dispara y acompaña la ruptura de máximos. El riesgo de estanflación podría ser la razón última. Lea el análisis

11 sep 2025

Noticias

¿Frenarán los datos de inflación al S&P y al Nasdaq en máximos históricos?

Noticias

Revisión anual de empleo en EEUU: ¿otra revisión a la baja y más recortes de tipos?

Noticias

Incertidumbre política en Francia: bolsas y bonos bajo presión, ¿habrá contagio?

