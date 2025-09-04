Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 72% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

Bolsas en modo Ricitos de Oro antes de ISM (J-16:00h) y NFP (V-14:30h)

Escrito por

Luis Francisco Ruiz

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

04 Sep 2025, 08:35

Hoy ISM (16:00h) y mañana NFP (14:30h)

La semana termina con datos macro importantes en EEUU que podrían marcar la dirección del mercado. Hoy se publicará el ISM de servicios (16:00 h) y mañana se publicará el informe laboral de agosto (14:30 h).

Ambos datos son calificados de alto impacto en las agendas económicas y, en sus últimas lecturas, dejaron un mal sabor de boca sorprendiendo negativamente al mercado.

En el caso del ISM de manufacturas, el consenso de mercado espera un repunte desde los 50,1 puntos hasta los 51, alejándose de zona de contracción. El mercado prestará atención a los componentes de precios y de empleo (este último podría aportar pistas sobre el dato creación de empleo del viernes).

El mayor foco de atención estará en el informe laboral de SEP25. El mes pasado se revisaron con fuerza los datos anteriores y, en media, la creación de empleo está prácticamente estancada en los últimos 3 meses, señalando debilidad.  

Creación de empleo mensual en EEUU (NFP), fuente BLS y gráfico extraído de fred.stlouisfed.org


Powell muestra sensibilidad a esta desaceleración en el empleo y apuntó en Jackson Hole que la balanza entre inflación y crecimiento se está moviendo y favorece una bajada de los actuales tipos que considera restrictivos.

Bolsas reciben macro en modo Ricitos de Oro

El mercado de futuros sobre Fed Funds ya descuenta con amplitud esta bajada (97,6% de probabilidad) y sería de 25 puntos básicos. De hecho, los previsibles recortes de tipos de la Fed son el mayor sostén de la bolsa, tanto es así que el US SPX 500 se ha recuperado con creces del mínimo marcado en 6.los 211 puntos el viernes 1 de agosto tras el último mal dato de empleo.

US SPX 500 en gráfico diario con ATR, extraído de Next Generation a 04/09/25

Las bolsas se encuentran en modo “Ricitos de Oro”, y una macro que sugiera desaceleración podría generar una reacción positiva pues apuntaría a un ordenado recorte de tipos de interés que impulsaría el ciclo económico.

Las bolsas podrían despertar de su “cuento de hadas” en el caso de que la macro sorprendiese muy negativamente y apuntase a una desaceleración más acusada y un recorte desordenado de tipos de interés.

 


CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.

Regulación | Legal | Información importante | Privacidad | Cookies

