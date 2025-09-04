Bolsas en modo Ricitos de Oro antes de ISM (J-16:00h) y NFP (V-14:30h)

Hoy ISM (16:00h) y mañana NFP (14:30h)

La semana termina con datos macro importantes en EEUU que podrían marcar la dirección del mercado. Hoy se publicará el ISM de servicios (16:00 h) y mañana se publicará el informe laboral de agosto (14:30 h).

Ambos datos son calificados de alto impacto en las agendas económicas y, en sus últimas lecturas, dejaron un mal sabor de boca sorprendiendo negativamente al mercado.

En el caso del ISM de manufacturas, el consenso de mercado espera un repunte desde los 50,1 puntos hasta los 51, alejándose de zona de contracción. El mercado prestará atención a los componentes de precios y de empleo (este último podría aportar pistas sobre el dato creación de empleo del viernes).

El mayor foco de atención estará en el informe laboral de SEP25. El mes pasado se revisaron con fuerza los datos anteriores y, en media, la creación de empleo está prácticamente estancada en los últimos 3 meses, señalando debilidad.

Creación de empleo mensual en EEUU (NFP), fuente BLS y gráfico extraído de fred.stlouisfed.org





Powell muestra sensibilidad a esta desaceleración en el empleo y apuntó en Jackson Hole que la balanza entre inflación y crecimiento se está moviendo y favorece una bajada de los actuales tipos que considera restrictivos.

Bolsas reciben macro en modo Ricitos de Oro

El mercado de futuros sobre Fed Funds ya descuenta con amplitud esta bajada (97,6% de probabilidad) y sería de 25 puntos básicos. De hecho, los previsibles recortes de tipos de la Fed son el mayor sostén de la bolsa, tanto es así que el US SPX 500 se ha recuperado con creces del mínimo marcado en 6.los 211 puntos el viernes 1 de agosto tras el último mal dato de empleo.

US SPX 500 en gráfico diario con ATR, extraído de Next Generation a 04/09/25

Las bolsas se encuentran en modo “Ricitos de Oro”, y una macro que sugiera desaceleración podría generar una reacción positiva pues apuntaría a un ordenado recorte de tipos de interés que impulsaría el ciclo económico.

Las bolsas podrían despertar de su “cuento de hadas” en el caso de que la macro sorprendiese muy negativamente y apuntase a una desaceleración más acusada y un recorte desordenado de tipos de interés.



