Bolsas en Europa se activan tras letargo del verano: PMIs e ifo son catalizadores

Escrito por

Luis Francisco Ruiz

Market Analyst

22 Sep 2025, 08:40

El Euro 50 y el Alemania 40 llevan tiempo (4 meses) consolidando niveles.

En el caso del Alemania 40, el movimiento lateral es de libro. La banda superior se encuentra comprendida entre los máximos anuales, 24.652 / 24.536 puntos. La banda inferior se sitúa en la zona de mínimos de verano comprendida entre los 23.283 y 23.023 puntos.

En el caso del Euro 50, la base del rango se encuentra también en los mínimos del verano establecidos en 5.182 y 5.154 puntos. La parte alta del rango se encuentra en los 5.511 puntos, que es el máximo de AGO25, aunque se podría dar un poco más de filtro pues la zona de máximos históricos se encuentra un poco más arriba, entre 5.544  y 5.568.

Alemania 40 en gráfico diario con TRIX, gráfico extraído de Next Generation a 22/09/25

El movimiento de consolidación ha permitido que asistamos a una purga de excesos o de sobrecompra sin dañar el fondo alcista. Los índices cotizan cerca de sus medias móviles de largo plazo sin que estas pierdan pendiente positiva.

En el corto plazo, con el fin del verano, el volumen regresa y los índices comienzan a mostrar ciertos signos de vida. El Alemania 40 intenta rebotar desde la banda inferior del rango y el Euro 50 se aproxima al máximo de AGO25.

Euro 50 en gráfico diario con volumen, gráfico extraído de Next Generation a 22/09/25

En la agenda económica, esta semana, tenemos encuestas empresariales (PMIs el martes e ifo alemán el miércoles) que podrían dejarnos una buena información sobre el estado actual del ciclo económico en Europa.

Agenda con datos de alto y medio impacto en Europa, tabla extraída de Next Generation a 22/09/25

La sorpresa positiva del ZEW publicado la semana pasada ha dejado un buen sabor de boca y para la reactivación de la tendencia alcista de fondo, sería deseable que los PMIs y el ifo continúen mejorando. Una sorpresa negativa aumentaría las dudas sobre la vuelta al cole de la economía.


CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.

