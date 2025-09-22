Bolsas en Europa se activan tras letargo del verano: PMIs e ifo son catalizadores

El Euro 50 y el Alemania 40 llevan tiempo (4 meses) consolidando niveles.

En el caso del Alemania 40, el movimiento lateral es de libro. La banda superior se encuentra comprendida entre los máximos anuales, 24.652 / 24.536 puntos. La banda inferior se sitúa en la zona de mínimos de verano comprendida entre los 23.283 y 23.023 puntos.

En el caso del Euro 50, la base del rango se encuentra también en los mínimos del verano establecidos en 5.182 y 5.154 puntos. La parte alta del rango se encuentra en los 5.511 puntos, que es el máximo de AGO25, aunque se podría dar un poco más de filtro pues la zona de máximos históricos se encuentra un poco más arriba, entre 5.544 y 5.568.

Alemania 40 en gráfico diario con TRIX, gráfico extraído de Next Generation a 22/09/25

El movimiento de consolidación ha permitido que asistamos a una purga de excesos o de sobrecompra sin dañar el fondo alcista. Los índices cotizan cerca de sus medias móviles de largo plazo sin que estas pierdan pendiente positiva.

En el corto plazo, con el fin del verano, el volumen regresa y los índices comienzan a mostrar ciertos signos de vida. El Alemania 40 intenta rebotar desde la banda inferior del rango y el Euro 50 se aproxima al máximo de AGO25.

Euro 50 en gráfico diario con volumen, gráfico extraído de Next Generation a 22/09/25

En la agenda económica, esta semana, tenemos encuestas empresariales (PMIs el martes e ifo alemán el miércoles) que podrían dejarnos una buena información sobre el estado actual del ciclo económico en Europa.

Agenda con datos de alto y medio impacto en Europa, tabla extraída de Next Generation a 22/09/25

La sorpresa positiva del ZEW publicado la semana pasada ha dejado un buen sabor de boca y para la reactivación de la tendencia alcista de fondo, sería deseable que los PMIs y el ifo continúen mejorando. Una sorpresa negativa aumentaría las dudas sobre la vuelta al cole de la economía.



