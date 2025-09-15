Atentos a ZEW: Alemania 40 en rango y EUR/USD pegado a máximos anuales

La encuesta ZEW es considerada en las agendas económicas como un dato de alto impacto. El consenso de Trading Economics espera una caída para el índice de sentimiento para Europa (desde los 25,1 hasta los 20,3 puntos) y para Alemania (desde los 34,7 hasta los 25 puntos).

Alemania 40 (rojo y derecha) y ZEW de Alemania (azul e izquierda), extraído de TradingView a 15/09/25

La caída sería la segunda consecutiva y estaría en línea con la evolución del índice de sentimiento económico publicado la semana pasada por Sentix. Una evolución negativa que coincide en el tiempo con el acuerdo comercial con EEUU y el aumento de la incertidumbre política.

Primas de riesgo en Europa (ventana superior), Rentabilidad del Bund alemán (ventana central), índice del EUR (ventana inferior), extraído de TradingView a 15/09/25

El deterioro de las expectativas económicas podría estar impactando algo en los índices bursátiles europeos que llevan tiempo estancados o en rango. También es cierto que la incertidumbre política está provocando un repunte de la prima de riesgo en Francia, aunque no se aprecia un contagio a las primas de riesgo en el resto de países.

EUR/USD en gráfico semanal con MACD, extraído de Next Generation a 15/09/25

Tampoco se aprecia que el EUR esté sufriendo el deterioro en los índices de sentimiento. De hecho, el EUR/USD mantiene la estructura alcista construida en los últimos trimestres y cotiza a un paso de la zona de resistencia sita en máximos anuales, 1,1780 / 1,1830.



