Análisis semanal de Gerardo Ortega 04/07/2023

La última vela semanal ha sido verde/alcista. En rango, pero alcista. Esta vela corrige la previa que había sido roja/bajista.

Así que todo sigue exactamente igual a lo que comentado la semana pasada con mínimos matices.

Por arriba, los índices enfrentan sus respectivos altos de 2022 encontrándose frenados en ellos desde hace 3 meses. Dicha zona se muestra infranqueable por el momento siendo además de grado mayor. De ahí la importancia de que por abajo, los primeros soportes relativos, se mantengan vigentes.

Estos se localizan en los 4210-05 puntos del CFD Euro 50 y los 15620-10 puntos del CFD Dax 40.

Los gráficos semanales que se adjuntan de ambos CFDs muestran a la perfección la situación técnica comentada

En los plazos más cortos de la tendencia la tónica sigue siendo la misma tal y como se puede observar en los charts diarios que se adjuntan. Desde el punto de vista técnico lo verdaderamente relevante se encontraría en la ruptura del rango y el carácter del mismo, ya que cuando acontezca, ya sea en un sentido de la tendencia o en el contrario, debiera ser en convergencia.

Es importante destacar que por arriba ambos CFDs muestran una divergencia doble. Y es que hasta en dos ocasiones el Eurostoxx no ha acompañado al selectivo germano en el asalto de resistencias.

Ahora se podría dar la circunstancia de que es el Eurostoxx el índice que pudiera intentar romper resistencias siendo el Dax quien no acompañara. En otras palabras que ambos CFDs se alternarasen en esta negativa alcista. Y es que por encima de los 4420 puntos el Eurostoxx entraría de nuevo en territorio divergente limitado hasta los 16430 puntos del Dax.

Esto reafirmaría la dureza e importancia de dicha zona de resistencias

Por abajo ya se ha comentado la solidez del primer soporte relativo, soporte que está perfectamente localizado. Además, las bandas de medias móviles diarias, al haber avanzado por encima del mismo, reafirman su importancia.

Recuerden que las bandas de medias móviles diarias actúan a modo de directriz alcista dinámica, siendo resistencia cuando las cotizaciones se encuentran por debajo de ellas y soporte, como es el caso, cuando son superadas.

La amplia vela verde semanal desplegada la semana pasada por el Dax y el Eurostoxx también la repitió nuestro selectivo doméstico. El Ibex 35 recuperaba con fuerza para cerrar ligeramente por encima de altos anuales. Aquí, tal y como ya se señaló la semana pasada, el índice sí respetó su directriz alcista. Y esto es positivo. Sin duda.

Es por eso por lo que sus niveles de control del tramo alcista se mantienen en los 9220-190 puntos. La primera gran zona de soporte se sitúa en los 8960 puntos.

Las bandas de medias móviles semanales calculadas sobre el máximo, el mínimo y el cierre de cada vela del Ibex han ido subiendo. Como no podía ser de otra forma la media de mínimos ya confluye con la zona de soporte mencionada tal y como se puede ver en el gráfico semanal adjuntado más arriba.

La relevancia de la zona de resistencia enfrentada por el Ibex 35 en los 9580 puntos es máxima. Y dicha zona ha sido superada al cierre de vela semanal. Ahora más que nunca se hace necesario que por abajo se respeten los niveles de control del tramo alcista señalados. No tiene ningún sentido alcista que el Ibex vuelva hacia los mismos (9220-9190 puntos).

El movimiento alcista desarrollado por el Ibex 35 en este último subtramo se está realizando en un tramo único y presenta control en los 9580 puntos. Su pérdida provocaría el ajuste del mismo estando limitado hasta los 9220-9190 puntos que han sido señalados.

Pese a esta aparente tranquilidad, aquí, a este lado del Atlántico ya se ha señalado que los bancos del viejo continente, a diferencia de entonces (octubre 2022), son debilidad relativa.

Bastaría con ver donde está cotizando el CFD Bancos Europa y compararlo con cualquiera de los índices comentados (Dax, Eurostoxx e Ibex)

Hay que tener presente que el giro bajista que vimos la semana que finalizó el pasado 10 de marzo tras el colapso de SVB, se produjo desde territorio divergente de grado mayor. Tal y como se ha señalado desde esta nesletter en varias ocasiones, los índices bursátiles europeos, a diferencia del sectorial bancario europeo, no habían superado por aquel entonces los máximos de 2022. De hecho, es donde siguen batiéndose el cobre a día de hoy. Por eso es tan importante, y siento ser tan repetitivo, que los soportes que se han señalado sean respetados.

Los niveles de control del actual tramo alcista en el sectorial bancario se encuentran en los 4680 puntos.

Una vez más hay que fijarse en BBVA y Banco Santander. Ambos valores vuelven a ser protagonistas por desarrollando amplios movimientos bursátiles. En este caso, al alza. Son dos valores directores.

Y es que Banco Santander superaba por fin el pasado miércoles 28 de junio la zona de los 3,28 euros, deshaciendo la divergencia que venía manteniendo con BBVA. Esto ha aupado a Banco Santander al alza.

Lo información que proporcionan los gráficos de ambos bancos día de hoy es la siguiente:

El movimiento es convergente en los plazos cortos BBVA es fortaleza y Banco Santander debilidad El movimiento se volverá divergente, de nuevo, pero de grado medio, con la superación por parte de BBVA de sus altos en 7,20 euros. Esto último significa que el movimiento de Banco Santander estaría limitado a priori, hasta la zona de los 3,80 euros. Los niveles de control del tramo alcista se localizan en 6,53 y 3 euros para BBVA y Santander respectivamente.

Importante: los bancos europeos son debilidad relativa a diferencia de octubre del año pasado cuando actuaron de motor de las bolsas.

Ya se dejó claro el pasado martes que pese a la vuelta observada la semana previa en Wall Street nada había cambiado. Y esto era así porque los niveles de control del tramo alcista se habían mantenido vigentes. En el caso del S&P 500 y por lo tanto del CFD SPX 500 en los 4300 puntos. Y ahí siguen…

Respecto a la tecnología, lo mismo. Este análisis se limita a seguir el alza. Como el “buzz lightyear”, hasta el infinito y más allá.

Lo importante es que los niveles de control del tramo alcista, se mantengan vigentes. Estos ya fueron ajustados al alza la semana pasada hasta los 14500 puntos.

El “pero” se encuentra en las industriales del Dow Jones. Observen el gráfico semanal que adjuntamos y comprueben como se sigue mostrando incapaz de seguir la estela del S&P 500 y el Nasdaq 100.

Desde diciembre de 2022 no ha sido capaz de marcar un nuevo alto en el proceso de recuperación. Y eso es divergente. ¿A favor? La directriz alcista confirmada con tres tangencias.

Superar dicha zona trasladaría el debate a máximos de todos los tiempos. Muy atentos a lo que pase esta semana.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.