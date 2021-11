Análisis semanal de Gerardo Ortega 02/11/2021

I BEX 35

A diferencia del resto de selectivos europeos, el Ibex 35, no ha sido capaz de superar sus altos anuales, aquellos que se registraran en junio de este año en la zona de los 9318 puntos.

Esta debilidad relativa que ha venido manifestando nuestro selectivo sigue vigente, si bien es cierto que durante la jornada de ayer, festiva por el día de todos los santos, el Ibex 35 y su CFD superaban con cierta suficiencia la resistencia intermedia que había venido frenando cualquier intento de recuperación hacia los mismos. Hablamos de la resistencia generada entre los 9000 y los 9050 puntos.

Lo razonable sería que el Ibex volviera, en primera instancia, a los 9318 puntos. Salta a la vista. Eso sí, el stop que nos pide el mercado se encontraría < 8850 puntos. ¿Por qué? Pues porque batir dicha zona supondría:

Haber recorrido a la baja de nuevo la vela que rompe en chart diario (< 9040 puntos) Romper la directriz alcista que ha sostenido este lateral y que tiene hasta 4 tangencias Batir el primer soporte horizontal Volver a perder las bandas de medias móviles diarias.

Bancos Europa/Dax

Los bancos, ahora no son excusa para este retraso que acumula el Ibex 35 y que ahora intenta cerrar, pues los dos grandes referentes sectoriales, el Eurostoxx Banks (SX7E) y el Stoxx Europe 600 Banks (SX7R) que tan bien se encuentran representados y replicados por el CFD Bancos Europa, se mueven cómodamente en altos anuales.

Es más, han sido precisamente los bancos los que han mostrado una más que curiosa fortaleza relativa frente a todos lo selectivos europeos cuando éstos, atacaban sus primeros soportes, aparentemente claves, a primeros de octubre. Recuerden que el mismo Dax rompía los suyos en los 15.000 puntos, eso sí, en divergencia alcista. De eso hemos hablado profusamente desde el canal de YouTube de CMC Markets España.

Banco Sabadell

Llegados este punto aprovechamos para, por un lado, actualizar la estrategia seguida en banco Sabadell y por otro matizar el actual movimiento alcista de las bolsas europeas.

Ya les decíamos que pese a ser conscientes del mal comportamiento en los plazos largos tanto del sector bancario en general como del banco en particular el valor había generado señal de compra para trading en tendencia tras confirmar una tercera tangencia en gráficos semanales y por lo tanto, una directriz alcista.

Recuerden que con ello, el valor, no sólo superaba su directriz bajista sino que se llevaba por delante los altos que habían actuado de resistencia en mayo de este año, en la zona de los 0,68 euros. Hablamos de su primera gran resistencia horizontal.

La vela mensual que finalizó en septiembre de banco Sabadell es concluyente. Es la segunda más amplia de la serie alcista y da continuidad al movimiento que se iniciara en noviembre de 2020, movimiento, por cierto, en un tramo único compuesto por 12 velas donde ninguna de ellas consigue cerrar por debajo de los mínimos de la vela mensual previa.

Los charts del Sabadell, a priori, no dan lugar a la duda. Eso es independiente del éxito de la estrategia, que como es lógico, sólo se sabrá a posteriori.

El stop que pedía la estrategia estaba < 0,58 euros al tick. Cierto, exigente. Pero ya dijimos que esto se podía solucionar tomando un menor tamaño de la posición. Tras el ajuste y posterior reacción alcista éste se podría subir hasta < 0,63 al cierre de vela diario. Creemos que no son necesarios más apoyos en la directriz alcista.

Bolsa Europea

Volviendo a los índices, ¿por qué queríamos matizar el actual movimiento alcista de las bolsas europeas? Pues porque si se han fijado, desde el pasado viernes y tras la superación por parte del Eurotoxx 50 y de su CFD, el Euro 50, de su zona de altos anuales en los 4255 puntos el alza es divergente limitada hasta los 16030-40 puntos del Dax y de su CFD, Alemania 40 (zona sombreada en rosa)

Eso significa que al alza es susceptible de ser ajustada/corregida. Y aquí hay que encajar lo comentado más arriba respecto al Ibex.

El activo dé bil, ahora mismo, es el Dax y permitiría la apertura de una posición corta muy especulativa con stop en la convergencia alcista > 16030-40 puntos pues es el único que ofrece stop.



