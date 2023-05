Análisis semanal de Gerardo Ortega 16/05/2023

DAX 40/EURO 50/IBEX 35

La tónica es la misma. Ausencia de volatilidad en los principales índices bursátiles europeos, selectivos que además, siguen soportados y cotizando en zona de altos anuales.

Cómo si la “fiesta” no fuera con ellos y eso que en la misma hemos tenido como invitados de lujo a los principales Bancos Centrales subiendo tipos de interés (en Estados Unidos hasta el rango del 5-5,25%, en Europa, el BCE, hasta el 3,75% y en Inglaterra el BoE hasta el 4,5%, máximos desde 2008).

La campaña de resultados tampoco ha impactado en los índices, al igual que los datos de inflación, que de forma global se va moderado. Sin ir más lejos la semana pasada conocimos los del mes de abril en Estados Unidos pasando sin pena ni gloria por el mercado. ¡Quién lo diría!

El Dax alemán, índice director europeo por excelencia se movió la semana pasada en un rango del 1,5%. El Eurostoxx 50 algo más, pero sin llegar al 2%.

Echen un vistazo a los gráficos semanales de sus respectivos CFDs y que a continuación adjuntamos y vean la última vela/barra semanal de cada uno de ellos. Comprueben, además, como esta “complacencia” sucede al pie de sus altos de 2022.

Lo cierto es que el mercado se encuentra cómodamente asentado sobre sus niveles de control del tramo alcista. Estos se localizan en los 15.700-660 puntos del CFD del Dax.

Importante: es altamente improbable, desde mi punto de vista, que pueda haber corrección/reacción en la medida que dicha zona se mantenga vigente.

En caso de pérdida, la primera gran zona de llegada se situaría en las bandas de medias móviles diarias del Dax. Eso sí, debemos destacar que el mero paso del tiempo, y sólo por el hecho de que el Dax se mantenga ahí arriba, ha provocado que las bandas de medias móviles sigan subiendo hasta el punto de que las bandas de medias rápidas, las de color verde, confluyen con la zona de los 15.700-660 puntos del dax.

Las lentas, las de color rojo, su base, se sitúa en los 15.440 puntos, 100 puntos por encima de donde se encontraba la semana pasada.

Recuerden que las bandas de medias móviles diarias actúan a modo de directriz alcista dinámica y son resistencia cuando las cotizaciones se encuentran por debajo de ellas y soporte cuando son superadas.

El Ibex 35 por su composición sectorial y a diferencia del Dax, sí rompía (al cierre de vela semanal) sus niveles de control del tramo alcista en los 9.350 puntos. Por eso hemos visto corrección/ajuste en el mismo. En concreto, la correspondiente al último subtramo alcista, aquel que naciera en marzo de este año en los 8.502 puntos.

Si se fijan en ese gráfico verán como nuestro Ibex está repitiendo por tercera semana consecutiva altos en la misma zona, en los 9.270-80 puntos. Esa es la zona a superar para pensar en una eventual y probable vuelta a altos del movimiento.

Todo lo que no sea superar esa zona, ofrece riesgo bajista. Esto sería especialmente mas probable si el Dax batiera los 15.700-660 puntos.

NASDAQ 100/US 30/ SPX 500/US SMALL CAP 2000

Al igual que en Europa la volatilidad brilla por su ausencia en Wall Street.

Sin embargo, llama poderosamente la atención el movimiento que está desarrollando el Nasdaq. Ya dijimos que la tecnología era quien estaba dando soporte al resto del mercado, en este caso al Dow Jones de industriales y al S&P 500.

Pues bien, el Nasdaq avanza ya por encima de sus últimos altos de recuperación dejando atrás una lateralidad de 6 semanas consecutivas en el mismo rango.

¿Es definitivo este movimiento? No parece. Pero es alcista.

Lo que sí que desde luego nos deja traza el Nasdaq en sus plazos más cortos es una directriz alcista con 4 tangencias.

Los últimos soportes intermedios que señalábamos en los 12.700 puntos han de ser subidos hasta los 13.100 puntos, donde además se sitúan los actuales niveles de control del tramo alcista tal y como se puede ver en su chart diario.

Más retrasados y más débiles de encuentran los índices tradicionales. Nos referimos al S&P 500 y al DOW Jones.

Fíjense en el gráfico semanal del S&P 500 y el Dow Jones de Industriales y compárenlo con el del Nasdaq.

Los índices tradicionales siguen sin confirmar el movimiento alcista del primero. Es decir, el CFD US SPX 500 y el CFD US 30 debieran saltar por encima de los 4200 y 35000 puntos respectivamente. Necesitamos la convergencia alcista para dar firmeza al movimiento alcista en Estados Unidos.

Especialmente débil se encuentran las small caps. La zona a superar que confirmaría al cierre de vela diaria el giro alcista serían los 1.815-20 puntos.

Ahora bien, observen la resistencia previa que emerge en los 1.780 puntos. Su superación sería el primer indicio (con fortaleza) de un ulterior ataque a esos 1.815-20 puntos.

Piensen que, de esta forma, la directriz bajista que ahora dirige a las cotizaciones a la baja quedaría literalmente machacada. Dicha directriz es altamente relevante.

EURUSD/CHFUSD

El objetivo de recuperación del EURUSD sigue estando en el gap bajista semanal que el par dejara el año pasado tras la invasión rusa en Ucrania. Nos referimos a la zona 1,1270-1,1136 dólares.

Pueden verlo en el chart semanal que adjuntamos. El hueco está sombreado en blanco y señalado con letras para su correcta localización.

La semana pasada el par batía su primer soporte en la zona de los 1,09 dólares confirmando, a priori, figura de vuelta en forma de doble techo.

Pues bien, al margen de la figura, que no la discutimos si queremos señalar que esa ruptura de soportes se ha producido en divergencia alcista limitada hasta los 1,11 dólares del franco suizo. En otras palabras, que el riesgo es de vuelta al alza en la medida que el CHFUSD no confirme el movimiento del EURUSD.

En base a estas circunstancias y mientras el franco suizo no confirme, prefiero ver el movimiento del euro más como una dilatación que no como una ruptura.



