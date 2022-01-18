中国央行意外降息，亚股市场受支撑上扬

周一，中国央行发布公告，分别将7000亿元中期借贷便利（MLF）与1000亿元7天期公开市场逆回购操作利率下调10个基准点，中标率分别为2.85%与2.10%。央行上次下调一年期MLF与7天逆回购分别在2020年4月与3月。1年期MLF与7天逆回购利率为中国央行政策的风向标，结合12月份央行降准的释放流动资金的举动，代表了中国货币政策的宽松导向。

中国四季度GDP击败预期，但经济呈放缓走势

中国第四季度国内生产总值(GDP)录得年度增长4.0%，击败经济学家预期值的3.8%，但低于第三季度增长幅度的4.9%，第一季度与第二季度增幅分别为18.3%与7.9%，2021年的GDP整体增长幅度为8.1％。12月份工业生产与固定资产投资均高于市场的预期，分别录得3.6%与4.9%的增幅。但中国12月份零售增长仅为1.7%，远低于路透社的预期值3.7%，为第四季度经济增长放缓的主要影响因素。针对Omicron的防控措施，严重影响了居民消费行为与经济活动，边境封锁给旅游业同时造成打压。另外，自2020年中国贯彻对房市的降杠杆操作后，恒大以及其他一些房产企业遭受破产危机，房市增长放缓为抑制中国经济增长的另一方面的要因。

正对信贷增长放缓的情况，中国央行在2021年7月份与12月份分别进行两次降准，以支持对实体经济的支持。另外，房市连续4个月下跌，央行自12月份以来实行两次降息以稳定投资信心。需要关注的是本月20日的贷款利率（LPR），在2019年贷款利率市场化以后，LPR以MLF加点的房市报价，则MLF利率的下调有望降低LPR，从而对实体经济融资进行进一步的支持，并且缓解房产市场的下行压力。

中国以及亚股市场受支持上扬，日经指数在日本央行会议前走高

受中国央行降息鼓励，中国股市在周一普涨，中国华夏基金CSI 300 ETF单日涨幅达0.79%，并于今日开盘一小时内上扬近1%，至61.18港币；上证指数周一涨幅0.58%，今日同样开盘以一小时内涨幅0.49%，恒生指数开盘涨幅0.48%，中国A50指数上扬1%。

另外，日经指数在日本央行货币政策会议前走高，早盘时间（截至北京时间上午11点）走升0.96%。市场预期日本央行将提高通胀增长的预期，但因通胀率仍然低于2%的目标水平，期并不会对极度宽松的货币政策做出任何调整，有望继续保持短期利率在-0.1%水平，长期利率在0附近。同样受到供应链问题影响，进口商品价格走升，同时日元贬值，引发消费产品价格走高，工资增长不足给消费价格带来更大的压力。日本央行预期不将轻易做出开始紧缩货币政策的表态，并继续监测是否薪资增长可以同步物价的上扬以支持消费。

技术分析

香港恒生指数-日线图

恒生指数自12日以来突破50日均线上行，并且潜在突破自2020年6月28日以来的长期下行趋势线，近期的上行压力集中在100日均线25000整数关口。MACD试图突破0轴上行，若突破则恒指将建立进一步的上行走势，进一步的潜在目标首看25885，然后时26881附近。

美元/日元 – 日线图

美元对日元自2021年1月份以来走在长期的上行趋势中，因美联储紧缩货币政策与日本央行长期宽松货币政策的反差影响，有望继续保持上行走势。日内50日均线将为重要潜在支持，支持价格集中在114.20，根据RSI走势看，近期的上行动能仍然有望保持，中期上行潜在目标在118水平。若日本央行意外爆冷释放紧缩信号，有可能引发一轮技术性回撤，潜在的关键支持在112.42-113.18的区间。



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