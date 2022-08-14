一周展望：美联储货币政策会议纪要，新西兰央行料本周加息50bps，欧洲、英国7月通胀料续刷新高，腾讯，小米Q2财报

上 周回顾

中国7月M2货币供应同比录得12%，超出市场预期的11.4%，前值为11.4%；M1货币供应同比录得6.7%，超出市场预期的6%，前值为5.8%。

7月新增人民币贷款超预期降至6790亿元，市场预期为11000亿元，前值为28063亿元；7月社融规模超预期降至7561亿元，市场预期为13000亿元，前值为51733亿元。

美国三大股指周五走高，纳指涨1.75%，报13560.73点；标普500指数涨1.46%，报4278.46点；道指涨1.09%，报33751.6点。

欧股方面，欧洲斯托克50涨1.38%，报3806.6点；德国DAX40涨1.43%，报13884.59点；英国富时100涨0.88%，报7546.06点；法国CAC40涨1.16%，报6604.65点。

亚太方面，富时中国A50涨0.47%，报13709.5点；恒生指数涨0.44%，报20148点；澳洲200指数涨0.38%，报7077.5点；日经指数涨2.19%，报28764.72点。

美元指数周五涨0.54%，报105.56。澳元兑美元涨0.24%，报0.7123。欧元兑美元跌0.58%，报1.0261；英镑兑美元跌0.54%，报1.2138。

现货黄金涨0.7%，报1802.15美元/盎司。现货白银涨2.55%，报20.82美元/盎司。

国际两油周五收跌，美国WTI原油跌2.32%，报92.65美元/桶；布伦特原油跌1.48%，报100.51美元/桶。

本周重要经济事件和数据

美联储FOMC公布7月货币政策会议纪要—— 周四

周四北京时间2：00，美联储FOMC将公布7月货币政策会议纪要。投资者将密切关注在此会议纪要中对9月加息幅度的探讨。由于上周公布的美国7月CPI、PPI皆超预期回落，美股反弹至3个月以来的高点。市场对美联储9月加息50bps的预期回升至55%，投资者仍不能完全忽视9月加息75bps的可能性，若在7月的会议纪要中透露加息75bps的一些信号，仍有可能对当前美股的反弹趋势形成一定制约。9月加息预期仍需8月的失业和通胀数据引导，市场现阶段或陷入盘整期

新西兰央行利率决议—— 周三

周三北京时间10：00，新西兰央行将公布8月利率决议，市场预期新西兰央行将继续加息50bps，将现金利率提高至3.00%，该位置为7年来的最高水平。新西兰当前通胀水平为7.3%，为30多年来的最高水平。目前新西兰通胀仍未出现明显的拐点，促使央行维持激进加息的政策。根据路透社调查，预计新西兰联储将在年底前将现金利率提高至3.5%。但新西兰经济指标的恶化或促使新西兰央行有转鸽的可能性，本土房地产市场价格指数连续5个月下跌，房地产市场的低迷会打击市场信心，对经济活力造成持续负面影响。

美国7月零售销售月率 —— 周三

周三北京时间20：30将公布美国7月零售销售数据，市场预期环比增长0.1%，相较于前值的1%有一定程度放缓。预期核心零售销售为-0.1%，前值为1%，或成为去年12月以来首次负增长。反应美国经济经济活动明显放缓，居民消费能力降低，也指向了通胀的见顶信号。

英国、欧元区7月CPI—— 周三、周四

周三北京时间14：00，英国将公布7月CPI数据，市场预期7月CPI同比上涨至9.9%，前值为9.4%。

周四北京时间17：00，欧元区将公布7月CPI数据，市场预期7月CPI将同比上涨8.9%，前值为8.6%，环比预期上涨0.5%，前值为0.1%。由于欧元区的天然气供应量下降，7月天然气期货价格大幅度上涨，收复了6月所有跌幅。市场对欧元区的经济前景仍保持悲观态度。若CPI继续走高或强化欧元区在9月会议加息50bps的预期。

澳联储货币政策会议纪要 —— 周二

周二北京时间9：30，澳联储将公布货币政策会议纪要。此前澳联储在8月利率会议加息50bps，将现金利率提高至1.85%，这是澳联储今年以来连续三次加息50bps。市场关注该会议纪要是否会对9月的加息做出指引。当前澳大利亚劳动力市场仍然保持强劲，但房地产市场仍保持低迷态势，7月新房销售大幅走软，来到2021年9月以来低位。7月悉尼房价下跌创40年来最大跌幅，较1月峰值下跌5.2%，高于2008年金融危机开始时的3.9%。澳大利亚房价的快速下跌或引起澳联储的注意，有可能降低加息的速率，9月有可能调整加息幅度至25bps。但当前的高通胀和强劲的劳动力市场不具备政策转向的条件。

日本7月CPI —— 周五

周五北京时间7：30，日本将公布7月通胀数据，市场预期7月全国CPI同比上涨至2.6%，前值为2.4%；核心CPI预期同比上涨至2.4%，前值为2.2%。尽管能源价格的下跌缓解了日本的进口成本，7月批发价格增速较上月有所放缓。但食品饮料价格7月继续保持上涨态势。日本通胀料将连续4个月高于央行的2%目标，市场或关注央行对通胀和汇率的看法，并寻找是否透露政策转向的信号。

腾讯、网易、小米财报

周一：理想汽车（02015.HK）

周三：腾讯控股（00700.HK）

周四：网易（09999.HK）

周五：小米集团（01810.HK）

以下是具体经济数据和事件：

周一：中国7月城镇调查失业率

中国7月规模以上工业增加值年率

中国1-7月城镇固定资产投资年率

中国7月社会消费品零售年率

周二：英国7月失业率

加拿大7月CPI

澳联储货币政策会议纪要

周三：新西兰央行利率决议

英国7月CPI

美国7月零售销售月率

腾讯2022年Q2财报

周四：澳大利亚7月季调后失业率

欧元区7月CPI

美联储FOMC公布7月货币政策会议纪要

网易2022年Q2财报

周五：日本7月CPI

小米集团2022年Q2财报

本周重要产品关注

道琼斯工业指数 DJI —— 日线图

来源：CMC Markets

上周由于通胀的超预期回落，市场对美联储在9月加息75bps的预期从70%下降至45%，美股呈现普涨行情。本周市场将关注货币政策会议纪要对加息75bps的引导，市场仍然面临不确定性。

从趋势上看，日线结构仍承压与下行趋势压力。预计价格将挑战今年5月高点34000附近，随后承压回落。

RSI指标呈现超买，意味着潜在的空头修复行情。

欧元兑美元 EUR/USD—— 日线图

来源：CMC Markets

欧元兑美元上周触及我们在7月13日提到的目标价1.0365，在上周三、四挑战该阻力失败后，价格在周五迎来回落。目前仍呈现技术性的下跌趋势。价格有再次回落的风险。下方支撑关注1.01附近，若跌破将再次试探1.0。当前欧元区通胀仍未有见顶迹象，欧元区经济前景悲观，这或将制约欧元的反弹。市场对欧元区在9月加息50bps充分消化，欧洲央行需表现出更加鹰派的指引来支撑欧元。价格若突破1.0365则空头失效。

香港恒生指数 HSI —— 日线图

来源：CMC Markets

恒指现阶段仍处于筑底阶段，上周三呈现金针探底后，周四，周五连续两日收阳，价格有企稳迹象，MACD指标有背离迹象。市场本周将关注港股权重腾讯、网易、小米等二季度财报的表现，市场预期其业务增速在二季度走软，从股价近期走势来看有提前消化之势。市场或开始期待业务在三季度宏观基本面改善下的弹性，或将带动恒指再次反弹。预计价格再次挑战22600附近。

白银兑美元 XAG/USD —— 日线图

来源：CMC Markets

白银上周在突破下行趋势线后，价格经历多次回调测试后再次上行，暂定为有效突破，价格或进一步向上延续。下一目标关注22。潜在风险：美联储货币政策纪要释放鹰派信号。

澳元兑人民币 AUD/CNH —— 日线图

来源：CMC Markets

澳元兑人民币近期强势攀升至7月5日的目标4.8，目前4.8上方具有明显的阻力，价格自去年7月以来始终处于该水平之下，若能突破该位置，价格或进一步向上延续至5.0。从目前来看，中国宏观环境改善，房地产市场数据回暖但市场信心仍然不足，LPR利率仍有下调空间，中长端人民币面临贬值压力，因此整体思路仍以逢低看多为主。澳联储目前在高通胀环境下不具备政策转向条件，货币政策的分化使澳元兑人民币保持强势。短期需警惕回落风险，即澳联储为防止经济衰退下调加息幅度，鹰派预期不足或制约澳元涨势。



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