Xiaomi Aktie – Apple im Nacken

Heute will Apple sein neues 5G iPhone vorstellen. Der chinesische Handyhersteller Xiaomi ist hier schon weiter und möchte bis zum Jahresende mindestens zehn 5G-Smartphones auf dem Markt haben. Der Knaller bei den Telefonen von Xiaomi liegt ganz klar im Preis. Während Apple und Samsung teilweise 1000 Euro für ihre Geräte verlangen bietet Xiaomi mit seinen Poco-Modellen Geräte deutlich unter 500 Euro an. Die Kunden freuen sich über ein hervorragendes „Preis-Leistungs-Verhältnis“. Zum Jahresende soll das neue Poco C3 vorgestellt werden. Mit einer UVP von unter 100 Euro, könnte das Gerät zum absoluten Kassenschlager werden.

Xiaomi verkauft allerdings nicht nur Telefone. Indien gilt derzeit als Wachstumsstärkstes Land für Xiaomi. Besonders beliebt sind dort die Mi Fernsehgeräte von Xiaomi. Auf den Smart-TVs werden weitere Angebote wie Online-Spiele, die E-Commerce-Plattform Youpin, Fintech-Dienste und Video-Abonnementdienste bereitgestellt und locken die Konsumenten an. Seit dem Markteintritt vor zwei Jahren habe man mittlerweile fünf Millionen Mi-TV verkauft und einen Marktanteil von 22 % in Indien erreicht.

Obwohl Xiaomi bei der Profitabilität noch nicht ganz an Apple heranreicht, wächst das Unternehmen schneller und erweitert seine Gesamtmargen. Selbst in dem von der Pandemie getroffenen ersten Quartal 2020 konnten die Zahlen überzeugen. Xiaomi steigerte den Umsatz im vergangenen Quartal um 13,6 %, und die Bruttogewinne stiegen um 44,9 %. Die Internet-Dienste wuchsen um 38,6 % und übertrafen damit das Hardware-Segment.

Der Aktienkurs konnte sich seit dem Märztief mehr als verdreifachen. Nachdem die Aktien Anfang September bei 26,95 Honkong-Dollar (HKD) ein neues Allzeithoch erreicht hatte, setzten Gewinnmitnahmen ein. Eine wichtige Unterstützungszone wurde im Bereich der Fibonacci Retracement-Marken zwischen 20,10 HKD und 18,05 HKD ausgemacht. Mittlerweile wurde Ende September mit 19,41 HKD ein Tiefpunkt gesetzt, von welchem sich der Xiaomi Aktienkurs aktuell erholt. Kurzfristig stellt die Zone zwischen 23,92 und 24,77 HKD einen Widerstand dar. Sollte der Kurs daran scheitern, besteht die Möglichkeit erneut in Richtung des 50 % Retracement bei 18,05 HKD zu steuern. Ein Ausbruch dagegen öffnet den Weg, um den Aufwärtstrend direkt fortzusetzen und in Richtung 26,91 und 31,72 HKD anzusteigen.

