Warum die BYD Aktie aktuell so steigt

Ist BYD (+13,01% auf 172,70 HKD) der wahre Gewinner der Elektrifizierung? Oder ist BYD sogar die nächste Tesla (-5,46% auf 388,04 USD)? Chinas Tesla-Jäger setzt auf eine ältere Batterietechnologie, die für eine bessere Reichweite überarbeitet wurde, um die immer größer werdende Konkurrenz im Preis zu unterbieten. Die Aktien profitieren und könnten weiter explodieren.

BYD Aktie aktuell im Aufwind

Während der Gesamtmarkt angesichts der Pandemie, der anstehenden US-Präsidentschaftswahlen und der Sorgen um die Konjunktur stark gefallen ist konnte die BYD Aktie einfach weiter steigen.

Die CFDs von CMC Markets auf die BYD Aktie basieren auf Hongkong-Dollar, da die Hongkonger Börse der Hauptbörsenplatz für BYD ist und dort auch die höchste Liquidität in der Aktie vorliegt. Im Chart weiter unten ist daher auch der Kursverlauf des CFD in Hongkong-Dollar zu sehen.

Auch deutsche Börsenplätze wie die Börse Frankfurt bieten die BYD Aktie zum Kauf und Verkauf an und wer in dem einen oder anderen Forum über die BYD Aktie ließt oder auf Börsenportelen wie Ariva oder Onvista nach BYD sucht wird den Euro-Kurs der BYD Aktie präsentiert bekommen. Allerdings kann das Handelsvolumen an Börsenplätzen außerhalb Hongkongs sporadisch sein und damit können auch Chart-Daten unterbrochen sein. Es macht daher Sinn, die Kursdaten des BYD CFDs in Hong Kong auszuwerten.

Welche Kursziele lassen sich für BYD ableiten?

Anleger, die den Anstieg in der Tesla Aktie verpasst haben, räumen sich jetzt gute Chancen bei BYD ein. Der langfristige bullische Verlauf einer Investition in die Tesla Aktie ist bekannt. Es ist aber möglich, dass die Tesla Aktie bereits vieles der optimistischen Szenarien eingepreist hat - die Nachrichten wurden durch die hohe Bewertung möglicherweise schon in großen Teilen vorweggenommen. Kleinere Pure-Play-Unternehmen wie die BYD stellen für Anleger derzeit eine Tesla-Alterantive dar.

Dieses Phänomen, dass die Flut alle Boote hebt wirkt im Bereich der alternativen und erneuerbaren Energie-Antriebsformen auch. Nachdem es von Tesla angeführt wurde steigen jetzt andere Aktien aus dem Sektor ebenfalls an, wie Nio, BYD oder Nikola. BYD sieht sich als "Offizieller Sponsor von Mutter Natur" und hat sich diesen Slogan sogar pattentieren lassen. BYD ist in erster Linie ein Batterieunterenhmen, das Energiespeicher, Module für Photovoltaik, autonome Einschienenbahnen und Elektrobusse und -lastwagen herstellt.

Tesla ist hingegen "ein Automobilunternehmen. In diesem Jahr machten die Autoeinnahmen von Tesla (Verkäufe, Leasing und behördliche Gutschriften) 86,2% der Gesamteinnahmen von Tesla aus. Die Energiesparte macht nur 6% des Gesamtumsatzes aus, und es wird Jahre dauern, bis sie einen beträchtlichen Teil des Gesamtumsatzes ausmacht", schreibt Taylor Ogan, Hedgefonds-Manager und Autor auf der US-Finanzseite Seeking Alpha.

Chartanalyse der BYD Aktie zeigt Ausmaß der Rally

Die BYD Aktie hat in den Jahren 2015 bis 2018 ein 123-Tief ausgebildet - eine Bodenbildung, die den Kursverlauf bis heute nach oben trägt.

Der Kurs hat über 62,30 HKD ein 123-Tief ausgebildet. Der Aufwärtsimpuls reichte von 24,87 HKD bis 62,30 HKD. Impulse vor 123-Trendwendemustern nach einem längeren Abwärtstrend können den Anfangspunkt von größeren Aufwärtsbewegungen in Kursen darstellen.

Schlüssel ist dafür, dass der Kurs an einem Punkt ein Unvermögen zeigt, ein tieferes Tief auszubilden. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass die Verkäufer die Kontrolle über die Aktie verlieren und die Geber ihre Stücke bereits in den Markt gegeben haben. Dieser Punkt ist bei 26,72 HKD.

Nun steigt der Kurs per Schlusskurs über 62,30 HKD an und bildet damit die Fortsetzung dessen, was sich bei 26,72 HKD bereits andeutete: Der Trend hat gedreht. Bleibt der Kurs nun über 62,30 HKD ist diese Bodenbildung, ist diese Trendwendeformation intakt. Ein erneuter Rutsch darunter würde selbige in Frage stellen.

Zur Berechnung möglicher Kursziele kann nun der ursprüngliche Impuls am Ausbruchspunkt nach oben verlängert werden. Dies geschieht typischerweise über Fibonacci Preiserweiterungen, die wir im Chart eingezeichnet haben. Diese Marken sind mögliche Widerstände, deren Bruch die nächst höhere Fibonacci Preiserweiterung als mögliches Ziel freischaltet.

Haben Sie Fragen zu dieser Chartanalyse? Sie finden hier mehr zu 123-Trendwendemustern! Börsentäglich findet zwischen 9 und 10 Uhr auf unserem Livestream-Kanal CMC TV auf YouTube eine Sendung statt, die sich ganz den 123-Mustern widmet. Dort können Sie über den YouTube-Chat Ihre Fragen stellen. Den Kanal finden Sie hier, alle Aufzeichnungen alter Sendungen außerdem auf unserem YouTube-Kanal.



BYD Aktie CFD in Hongkong-Dollar, Quelle: CMC Markets



Disclaimer: Die Inhalte dieses Marktkommentars dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.