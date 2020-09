United Internet Aktienkurs - Aktie stürzt ab, droht noch mehr Ungemach?

Der eskalierende Preisstreit mit dem spanischen Telefonica-Konzern trübt heute bei den United Internet Investoren gehörig die Stimmung. Der Aktienkurs von United Internet stürzt um mehr als 25 % ab.

United Internet Aktienkurs

Im Detail geht es bei dem Streit um sogenannte MBA MVNO-Verträge. In den letzten 5 Jahren waren hierbei die Preise für Telefon- und Datenpackete pro GByte stets gesunken, sodass es operativ keinen Einfluss auf die United Internet Geschäfte hatte. Seit Juli dieses Jahres will Telefónica nunmehr die Preise dafür beibehalten und auch zukünftig nicht mehr senken. Außerdem soll es bestimmte, bislang kostenlose Kapazitäten für Telefonie und SMS nicht mehr geben. Die so ab Juli 2020 gegenüber den Vormonaten einsetzende Preiserhöhung und der zukünftige Wegfall der jährlichen Preisdegression führen insbesondere aufgrund des weiterhin erwarteten erheblichen jährlichen Datenwachstums zu jährlich stark steigenden Mehrkosten für United Internet.

Der Vorstand war demnach heute gezwungen seine Jahresprognose einzukassieren. Der Konzern erwartet nunmehr anstatt ca. 1,266 Milliarden Euro, nur noch einen Gewinn von ca.1,180 Milliarden Euro. Außerdem soll es auch in den Folgejahren zu hohen Ergebnisrückgängen kommen, sollten die von Telefónica geforderten Preise dauerhaft bestehen bleiben. Analysten reagierten teils erschrocken und, teils uneinig. Der Preisdisput könnte in der Zukunft ein unkalkulierbares Risiko für das Geschäftsmodell vom United Internet und seine Tochtergesellschaften bedeuten.

United Internet Aktien Chart

United Internet Aktien haben in diesem Jahr bereits eine deutliche Berg- und Talfahrt hingelegt. Nach dem Absturz zu Jahresbeginn konnte sich die Aktie seit dem Märztief mehr als verdoppeln. Mit dem heutigen Absturz ist nun ein Großteil des Anstieges korrigiert für die Bullen gilt es das Retracement zwischen 29,50 Euro und 26,15 Euro zu halten, damit eine Bodenbildung Realität werden kann. Von dieser Unterstützung könnte sich wieder eine Anstiegsphase ergeben. Unter dem Märztief bei 20,60 Euro besteht dagegen Gefahr einer weiteren Kurshalbierung in Richtung 10 Euro je Aktie.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart,21.09.20

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



