Tesla Aktie – Hedgefonds Manager platziert große Wette

Die Tesla Aktie hat die Aktionäre in den vergangenen 12 Monaten eine wilde Fahrt beschert. Zunächst konnte sich die Tesla Aktie seit dem Corona-Abverkauf verachtfachen bevor es zum Jahreswechsel ein Allzeithoch bei knapp 900 Dollar erreichte und seitdem fast ein Drittel an Wert verloren hat. In den vergangenen Tagen haben die Anleger die Aktie in vier aufeinanderfolgenden Handelssitzungen abgestoßen. Der Abverkauf unter ihren gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, lesen einige Marktbeobachter ebenfalls als kritisches Signal, dass auf weitere Rückgänge hindeuten könnte.

Die Investoren wurden letzte Woche auch durch die Entscheidung von Elon Musk aufgeschreckt, Bitcoin nicht mehr für Fahrzeugkäufe zu akzeptieren, unter Berufung auf die Umweltauswirkungen durch das „schürfen“ von Bitcoin. Diese Entscheidung erfolgte lediglich drei Monate nachdem Tesla die Kryptowährung als Zahlungsmittel für seine Autos befürwortet hatte. Tesla gab im Februar bekannt, dass es Bitcoin im Wert von 1,5 Milliarden Dollar gekauft hatte.

Kommt es jetzt knüppeldick für Tesla?

Michael Burry, der aufgrund des Hollywood-Film „The Big Short“ bekannt wurde, soll eine große Tesla Short Positionen eingegangen sein.

Laut der Pflichtveröffentlichung an die Aufsichtsbehörde SEC eröffnete Burry eine große Short -Positionen auf Tesla Aktie. Burry hielt zum 31. März 2021 Put-Kontrakte für 800.100 Aktien des Unternehmens. Der Marktwert dieser 800.100 Aktien lag zu diesem Zeitpunkt bei knapp 535 Millionen Dollar. Ein Put ist das Recht, Aktien eines Unternehmens zu einem bestimmten Niveau, dem sogenannten Ausübungspreis, bis zu einem bestimmten Datum zu verkaufen. Die behördliche Mitteilung enthüllte aber weder den Aktienpreis, der in Burrys Puts festgelegt wurde, noch ihr Verfallsdatum.

Die Wette gegen Tesla ist nicht Burrys erste. Da die Tesla Aktie seit dem Ende des ersten Quartals um 14 % gefallen ist, könnten diese Puts für Burry bereits profitabel sein, obwohl man es nicht mit Sicherheit sagen kann. Mit seiner Positionen drückt Burry vor allem die Art von Skepsis aus, die viele gegenüber Tesla haben. Ob er jedoch insgesamt richtig liegt und welche Ziele er mit dem Trade verfolgt steht jedoch nicht fest. Burry hat sich nicht öffentlich zu seinen Tesla-Puts geäußert.

Operativ läuft es derzeit blendend für Tesla

Tesla erwirtschaftete im ersten Quartal einen Rekordgewinn, trotz einer Chip-Knappheit die Branche plagt. Es wurden mehr Autos produziert und man verdiente sogar Geld mit Bitcoin, wie die Quartalszahlen Ende April zeigten. Dennoch fielen die Aktien, ein Zeichen für die hohen Erwartungen, mit denen das Unternehmen nun konfrontiert ist.

Obwohl Tesla für viele Investoren weiterhin eine hochspekulative Aktie bleibt, hat sich das Unternehmen durch die gute operative Entwicklung in den letzten 24 Monaten Respekt verdient. Derzeit arbeitet Tesla vor allem an der Fertigstellung seiner Gigafabrik in Brandenburg und an seinem Autopiloten, um die nächste Stufe der Autorevolution anzutreiben.

Wie könnte es mit der Tesla Aktie weitergehen?

Letztes Jahr machte der Tesla Aktie niemand etwas vor. Der letzte spannende Ausbruch in der Tesla Aktie ereignete sich am 18. November 2020, als der Aktienkurs die 462 USD Marke überwinden konnte. Der darauf folgende Ausbruch lief bis zum Jahreswechsel und erreichte am 25. Januar bei 900,28 USD den bisherigen Hochpunkt. Mit dem Rückfall unter das 161,8 Extensionslevel bei 791 USD folgte die ersehnte Pause des Aufwärtstrends. Bisher dauert die Korrektur knapp 4 Monate an und korrigierte bereits 40 % des vorherigen Anstiegs. Auf der Unterseite sind die Unterstützungsmarken bei 605 USD und die 550 USD Marke bereits erreicht worden. Jetzt gilt es den Tiefpunkt bei 538 USD zu verteidigen und einen erneuten Anstieg in Richtung 691 USD zu erzeugen, damit der Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden kann. Unter 538 USD droht dagegen ein weiter Abverkauf in Richtung des Augusthochs bei 501 USD und unter dieser Marke sogar der Test der 400 USD Marke.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart, 18.05.2021

Sie möchten Ihre Trading-Idee gleich an einem Live-Chart ausprobieren? Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit auf unserer innovativen Handelsplattform mit einem kostenlosen und risikofreien Demo-Konto. Jetzt Demo-Konto eröffnen Hier sehen Sie die Spreads, die Hebel, die Info, ob das Produkt auch short getradet werden kann und die Handelszeiten für unsere Aktien-CFDs, wie Nel Asa, Alphabet, Tesla und Amazon.

Land Kommission Hebel ab* Short?** Handelszeiten Deutschland EUR 5 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 USA USD 10 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00 Großbritannien 0,08% (mind. GBP 9,00) 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 Kanada 2 Cent (mind. CAD 10) 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.