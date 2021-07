Tencent Aktie – Nochmals 30% runter oder bereits ein Schnäppchen?

Derzeit haben chinesische Aktien einen schweren Stand. Einheimische wie auch ausländische Investoren wenden sich gegen die Technologieriesen des Landes und entziehen dem Sektor damit eine Stütze, die ihm bei früheren Marktturbulenzen oft geholfen hat.

Tencent Aktie schwer unter Druck

Festlandchinesen haben im Juli Aktien von Tencent Holdings im Wert von netto 33 Milliarden Hong Kong Dollar (4,2 Milliarden Dollar) verkauft, was der größte monatliche Abfluss seit einem Jahr ist, wie Berechnungen von Bloomberg zeigen. Die rückläufige Tendenz der Anleger auf dem Festland steht bisher im Gegensatz zu den Ereignissen im Februar und März, als sie Tencent-Aktien bei fallenden Kursen weiter kauften. Günstigere Bewertungen zogen sie immer wieder an, selbst als ausländische Investoren absprangen, um den Auswirkungen von Pekings härterer Gangart gegenüber digitalen Finanzunternehmen und Kartellrechtsverletzungen zu entgehen.

Das Ausmaß und die Härte von Pekings Durchgreifen haben viele Menschen überrascht. Teilweise gehen die Maßnahmen weit über eine normale Regulierung hinaus, ein Szenario, das viele Marktteilnehmer nicht eingepreist hatten.

Tencent, ein Gigant im Mobile-Gaming, aber auch andere Firmen wie der führende Anbieter von Lebensmittellieferungen, Meituan, stehen im Fokus der Ermittlungen. Technologieunternehmen stehen unter verschärfter Beobachtung, seit die Aufsichtsbehörden im November letzten Jahres überraschend den Börsengang von Alibaba Ant Group gestoppt haben und Alibaba eine Milliarden-Strafe aufgebrummt hatten.

Tencent schickt den Hang Seng Index auf Talfahrt

Die Tencent Aktie fiel auch heute, den neunten Tag infolge, um bis zu 5,4 %, nachdem es in den vergangenen zwei Tagen bereits 16 % verloren hatte. Das Unternehmen teilte am Dienstag mit, dass es die Nutzerregistrierung für die Social-Media-App WeChat aufgrund einer „sicherheitstechnischen Aktualisierung" in Übereinstimmung mit den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften ausgesetzt habe. Tencent Mobile Games gehört zu den Entwicklern mobiler Apps, die von den Aufsichtsbehörden aufgefordert wurden, Probleme zu beheben, die dazu führen, dass beim Öffnen ihrer Apps „belästigende" Pop-up-Nachrichten erscheinen.

Die Tencent und Meituan Aktien waren zusammen mit der Alibaba Group für mehr als die Hälfte der Verluste des Hang Seng Index am Montag und Dienstag verantwortlich, als der Index um 8,2 % einbrach und damit den größten zweitägigen Rückgang seit der Finanzkrise 2008 verzeichnete.

Kurzfristiger Sturm oder dauerhafte Eskalation

Derzeit gehen die Markteilnehmer davon aus, dass sich durch die Umwälzungen kein systemisches Risiko bestehe. Inländische Medien berichten sogar, dass es kein Grund für Investoren gibt, übermäßig pessimistisch zu sein. Auch wenn die Anpassung der Politik in einigen Branchen, deren derzeitiges Geschäftsmodell beeinträchtigen kann, könnte sie mittel- bis langfristig zu einer stärkeren wirtschaftlichen Dynamik führen und den Konsum in den meisten anderen Bereichen fördern.

Das derzeitige Problem gilt es differenziert zu betrachten. Chinas hartes Durchgreifen im Inland hat auch chinesische Aktien, die in den USA notiert sind, betroffen. Hierbei gibt es schon seit längerem die Annahme, dass viele der gelisteten kleineren Unternehmen eine mangelnde „Due Dilligence“ haben. Also eine eher willkürliche Interpretation der Durchsetzung von Gesetzen, Korruption, mangelnde Transparenz und so weiter.

Wie könnte es mit der Tencent Aktie weitergehen?

China ist weiterhin das wirtschaftliche Power-Haus der Weltwirtschaft. Das bevölkerungsreichste Land der Welt und die zweitgrößte Volkswirtschaft mit einer boomenden städtischen Mittelschicht. Oft gehören Dutzende chinesischer Aktien aus einer Vielzahl von Sektoren zu den Top-Performern an den Börsen. Auch in Zukunft wird es große Wachstumschancen geben, jedoch zeigt der Eingriff des chinesischen Staates, dass die auch die Risiken sehr hoch sind.

Zwischen Juli und Oktober befand sich die Tencent Aktie in einer Seitwärtsphase zwischen 563 und 506 HKD. Diese Seitwärtsphase war dann der Startschuss für die nächste Rally, die die Aktie auf 773 HKD führte. Die Rally erfolgte demnach, nach dem Ausbruch über den vorherigen Hochpunkt bei 565 HKD. Dieser erste Unterstützungsbereich wurde in den letzten Tagen wieder erreicht und unterschritten.

Aktuell führt der Abverkauf auf den Corona-Ausbruchspunkt bei 475 HKD. Dieser Bereich ist in den nächsten Tagen und Wochen ein wichtiges Unterstützungsniveau. Wenn es gelingt diesen Bereich zu verteidigen, wäre eine Erholung in Richtung 562 HKD möglich. Insgesamt beträgt der Kursabschlag mittlerweile 45 %.

Bei einem dauerhaften Verbleib unter 475 HKD besteht allerdings die Gefahr, dass sich die Korrektur ausdehnen könnte und ein tieferer Abverkauf in Richtung 324 HKD und 250 HKD erfolgen könnte.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart, 28.07.21

