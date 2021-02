Telecom Italia Aktie – Steht ein Ausbruch bevor?

Heute stellte Telecom Italia seine Quartalszahlen vor. Das erfreuliche ist, dass der Nettogewinn trotz sinkender Umsätze im vierten Quartal gestiegen ist, teilweise begünstigt durch eine neue Steuerregelung in Italien. Das Unternehmen bestätigte demnach seine Dividende für das Jahr und die mittelfristige Prognose.

Gute Zahlen für Telecom Italia und DAZN-Deal

Telecom Italia überzeugte heute mit den Quartalszahlen und verbuchte im vierten Quartal 2020 einen Nettogewinn von 6,05 Milliarden Euro. Dies ist gleichzeitig ein Großteil des gesamten Jahresgewinns von 7,2 Milliarden Euro. Dieser starke Anstieg gegenüber 2019 sei unter anderem auf Vorteile aus einer steuerlichen Neuausrichtung zurückzuführen, ohne die das Jahresergebnis bei 1,3 Milliarden Euro gelegen hätte. Der Quartalsumsatz fiel organisch um 2,1 % auf 4,15 Milliarden Euro von 4,55 Milliarden Euro.

Das Unternehmen bestätigte eine Dividende von 0,01 Euro je Stammaktie und einer Dividende von 0,0275 Euro je Sparaktie.

Weiter ist das Unternehmen dabei sich die Fernsehrechte für die italienische Fußballliga Serie A zu erwerben. Italiens größter Telefonanbieter, sagte, dass er bereit sei, die DAZN Group bei ihrem milliardenschweren Angebot für die Übertragungsrechte der obersten Fußballliga des Landes zu unterstützen. Beide Unternehmen trafen eine Vereinbarung über einen Plan, der Vertriebs- und technologische Unterstützung sowie eine Finanzierung von etwa 1 Milliarde Euro für das Angebot zur Übertragung der nächsten drei Spielzeiten der italienischen Serie A-Liga bereitstellen würde.

DAZN, ein Streaming-Startup, das von dem Milliardär Len Blavatnik unterstützt wird, hat der Serie A 840 Millionen Euro pro Saison geboten und Telecom Italia könnte dieses Angebot mit 40 Prozent der Kaufsumme unterstützen, indem es etwa 340 Millionen Euro pro Jahr in einem Content-Distributions-Deal bereitstellt.

Wie könnte es bei der Telecom Italia Aktie weitergehen?

Die Telekom Italia Aktie ist wie viele andere europäische Telefonanbieter ein deutlicher Underperformer am Aktienmarkt. In den letzten 15 Jahren fiel die Telekom Italia Aktie von 3,05 Euro auf 0,286 Euro. Die letzte Erholungsphase endete im Spätsommer 2015 mit einem Hoch bei 1,33 Euro. Danach fiel die Aktie und erreicht im November des vergangenen Jahres ein neues Tief bei 0,286 Euro. Hier könnte sich nun ein charttechnischer Doppelboden bilden, der mit einem nachhaltigen Anstieg über 0,4195 Euro aktiviert werden könnte. In diesen Widerstand läuft die Aktie heute Morgen hinein. Mögliche Ziele bei einem Ausbruch ist der Bereich bei 0,623 Euro und später sogar ein Anstieg in Richtung 0,91 Euro. Kurzfristig sollte das Januartief bei 0,35 Euro als Unterstützungszone fungieren. Unter 0,286 Euro ist die Doppelboden-Formation gescheitert und der Abwärtstrend sollte weiter dominieren.

Quelle: CMC Markets Plattform, Wochenchart, 24.02.21

