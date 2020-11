Chinas Version des Shopping-Events „Black Friday“ nennt sich „Singles Day“ und findet seit den 90er Jahren immer am 11.11. statt. Die möglichen Umsätze wurden in diesem Jahr auf einen Gesamtumsatz von 45 Milliarden Dollar prognostiziert, was einem Anstieg von fast 20 % gegenüber dem Rekord des letzten Jahres entspricht. Der asiatische Konsument in den wichtigsten asiatischen Volkswirtschaften ist nach monatelangen Ausgangssperren im Zusammenhang mit der globalen Coronavirus-Pandemie durstig nach einem Shopping Erlebnis der Extra-Klasse.

Alibaba Aktie heute mit deutlichem Minus in Hongkong

Die Aktien der Alibaba Group brachen in dieser Woche um mehr als 17 % ein. Seit Montag stehen Technologiewerte unter Druck, da die Börsen eine gewisse Normalität einpreisen, nachdem BioNTech und Pfizer über den Durchbruch beim Coronavirus-Impfstoff berichtet haben. Heute folgte dann auch ein schwarzer Tag für die Alibaba Aktie an der Börse Hongkong. Hier verlor der Wert über 9 %. Seit dem geplatzten Ant-IPO kamen erhebliche Bedenken hinsichtlich des Geschäftsmodells von Alibaba auf. Chinesische Regulierungsbehörden störten sich an unterschiedlichen monopolistischen Praktiken durch den E-Commerce-Riesen. Alibaba ist bemüht die Zweifel auszuräumen.

Single Day ist für die Alibaba Aktie wichtig

Seit 2009 veranstaltet Alibaba das Shopping Event mit massiven Rabatten auf sämtliche Produkte von Elektronik bis zum Auto. Die bisherigen Hochrechnungen für dieses Jahr gehen erneut von einem neuen Rekord aus. Laut den von Alibaba kurz nach 21.00 Uhr in Peking veröffentlichten Daten hat der Bruttowarenwert 467,50 Milliarden chinesische Yuan oder etwas mehr als 70,57 Milliarden Dollar erreicht: Eine schwindelerregende Summe, die die Rekordsumme von 10,4 Milliarden Dollar, die während der zweitägigen Prime Day-Veranstaltung von Amazon in diesem Jahr erreicht wurden, in den Schatten stellt.

Ein enormer Anstieg gegenüber dem Rekordhoch des letzten Jahres, was auf eine robuste Situation der Verbraucher in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt schließen lässt.

Wie geht es mit der Alibaba Aktie weiter?

Der Aktienkurs der Alibaba Aktie an der New Yorker Börse ist in dieser Woche weiter unter Druck gekommen. Heute erreicht die Alibaba Aktie eine wichtige Unterstützungsmarke und den September-Tiefpunkt bei 262 USD. Gleichzeitig stellt diese Zone das 38 % Retracement der Bewegung von März bis Oktober dar. Von dieser Zone könnte die Aktie ihren Aufwärtstrend seit dem Coronatief wieder aufnehmen und in Richtung 319 und 359 USD steigen. Unter 262 USD liegt der nächste Support erst wieder bei 244 USD.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart, 11.11.20

