Steht die Tesla Aktie kurz davor von General Motors in die Mangel genommen werden?

GM geht „all in“ in Sachen Elektrofahrzeuge (EV). Keine Hybride. Kein Europa. Der größte US-Autobauer stellt dafür 27 Milliarden Dollar für EV-Investitionen bis 2025 zur Verfügung. Mit dieser offensive sollen 30 neue EV-Modellen bis 2025 eingeführt werden. GM hat einen Vorsprung gegenüber anderen Autobauern im Rennen um EVs in großem Maßstab und eine klare Strategie, um dorthin zu gelangen.

EV-Fahrzeuge sind das Thema an der Börse 2020

Eines der diesjährigen Top-Themen an der Börse war der Aufstieg der Elektrofahrzeughersteller unter der Führung des Marktführers Tesla.

Als der EV-Pionier im laufenden Geschäftsjahr mit einer Reihe von guten Nachrichten, Verkaufsrekorden und sogar den ersten Gewinnen berichtete, feierte der Markt die Leistungen und schickte die Tesla Aktie in neue Sphären. Stand jetzt, kann die Tesla Aktie seit dem Coronatief auf eine Performance von 723 % zurückblicken.

Neue Konkurrenz für Tesla



Während Tesla bedeutende Fortschritte gemacht hat und mittlerweile auf eine Marktkapitalisierung von 526 Milliarden Dollar bringt, fragt sich der Ottonormalverbraucher was die Zukunft bringt. Geht es noch besser? Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung des Autogiganten General Motors (GM) bei 66 Milliarden Dollar, fast achtmal weniger als die von Tesla. Natürlich erwarten Investoren, dass die Expansion von Tesla in den nächsten Jahren weitergeht, um die mächtige Bewertung zu rechtfertigen, aber die Aufgabe für Tesla wird aufgrund der vorweggenommenen Erwartungen immer schwieriger. Schwieriger wird es vor allem, weil die traditionellen Autobauer wie GM oder Ford die Zeichen der Zeit verstanden haben und sich verstärkt auf das eigene EV-Segment konzentrieren werden.

General Motors geht All-In

Letzte Woche sagte GM's CEO Mary Barra, dass das Unternehmen „mit EVs aufs Ganze geht". GM rechnet damit, bis 2025 30 EV-Modelle anbieten zu können und baut neue Produktionsanlagen, um seine Ziele zu erreichen. Darüber hinaus wird das Unternehmen eine ganz neue Marketingeinheit bilden, die sich ausschließlich auf das EV-Segment konzentriert.

Dieser zusätzliche Wettbewerb könnte die steilen Verkaufszahlen und Marktanteile von Tesla beeinträchtigen.

Der Vorteil von GM und anderen traditionellen Autobauern könnte der Preis sein. GM's erwartete Preisspanne für seinen Angriff auf den EV-Sektor wird zwischen $30.000 bis hin zu exotischeren $100K+ liegen. Dieser Wettkampf deutet auf einen harten Kampf für Musk und Co. hin.

Trotz der jüngsten Erfolge von Tesla, wie z.B. die Quartalsgewinne in den letzten 4 Quartalen und Rekordauslieferungen könnte es aufgrund des zunehmenden Preisdrucks durch den Wettbewerb schwieriger werden. Die hohen Investitionen könnten sich dadurch erstmal negativ auswirken und auf Rentabilitätsprobleme hinführen. Nicht ausgeschlossen sind auch Probleme bei der Skalierung der neuen Modelle. Die Produktion des Modells Y und des Cybertrucks könnte auf Hindernisse und Rückschläge stoßen.

Wie könnte es mit der Tesla Aktie weitergehen?

Die charttechnische Situation in der Tesla Aktie seit Anfang September konnte man bis vor einer Woche als Konsolidierung in einem Aufwärtstrend werten. Anleger mussten Geduld beweisen, doch es lohnte sich. Der Ausbruch ist erfolgt und spult die Ziele ab.

Nachdem der Tesla Aktienkurs über 462 USD nach oben ansteigen konnte, ging es zielgerichtet in Richtung des Allzeithochs bei 502 USD und dem ersten Extensionsziel bei 549 USD aus der Konsolidierungsspanne heraus. Auch dieses Ziel ist mittlerweile abgearbeitet, sodass die Tesla Aktie zur Kür ansetzt, um das 161,8 % Extensionsziel bei 608 USD zu erreichen. Der Ausbruchspunkt bei 462 USD sollte nun als Kontrollpunkt für die Bullen dienen. Unter dieser Marke würden die Bären Morgenluft schnuppern und tiefere Marken bei 351 USD und 329 USD angreifen.

Quelle: CMC Markets Plattform, 1H-Chart, 26.11.20

