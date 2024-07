So wird die neue Börsenwoche: Tesla-Zahlen, Alphabet-Wachstum und Aktien-Korrektur

Auch wenn der Index sich heute erholt steht der Germany 40 übergeordnet weiter unter Verkaufsdruck. Der saisonal schwache Sommerzeitraum wirkt sich erheblich auf den Index aus. Bis zum 2. Oktober ist keine Änderung des Abwärtstrends zu erwarten. Im Gegensatz zur Stärke des Dow Jones Index und der Nebenwerte im Russell 2000 bleiben die Germany 40 -Anleger vorsichtig und machen einen großen Bogen um den Germany 40 .

Wirtschaftsdaten und Quartalszahlen im Fokus

In dieser Woche stehen neue Wirtschaftsdaten an, darunter der ifo-Index, Daten zum verarbeitenden Gewerbe sowie neue Informationen zur Inflation in den USA und die erste Erhebung zum Wirtschaftswachstum in den USA. Besonders im Fokus stehen jedoch die Quartalszahlen der großen Technologieunternehmen, deren Aktien zuletzt stark unter Druck geraten sind.

Tesla unter den "Glorreichen Sieben"

Tesla wird nach Börsenschluss am Dienstag seine Quartalszahlen präsentieren. Obwohl die Aktie zuletzt stark aufgeholt hat, bleibt sie die schwächste unter den "Glorreichen Sieben". Ein deutlicher Gewinnrückgang im Vergleich zum Vorjahr wird erwartet. Analysten zeigen sich vorsichtig, da Tesla starke Konkurrenz aus China droht und ein Wahlsieg von Trump Verbrennungsmotoren verbesserte Marktchancen bieten könnte. Auch in der EU gibt es wachsende Forderungen nach einem Ende für Verbrennungsmotoren. Neue Impulse für die Tesla-Aktie aus dem Quartalsbericht dürften daher ausbleiben.

Alphabet und die Herausforderungen des Tech-Sektors

Alphabet hingegen wird voraussichtlich einen kräftigen Gewinnsprung von 27 % präsentieren und damit die Jahresperformance der Aktie von 45 % untermauern Trotz dieser positiven Aussichten haben Anleger bereits Gewinnmitnahmen vorgenommen, was die Stimmung im Tech-Sektor widerspiegelt. Alphabet steht vor langfristigen Herausforderungen, insbesondere durch die zunehmende Nutzung von KI-gestützten Internetrecherchen, die das Kerngeschäft des Unternehmens bedrohen könnten. Zudem gibt es politische Unsicherheiten, da Trumps Vize Vance in der Vergangenheit für eine Zerschlagung von Google plädiert hat. Diese Unsicherheiten könnten die Investoren vorsichtig stimmen.

Ausblick und Schlussfolgerung

Der DAX bleibt weiterhin unter Druck, während sich die Märkte auf neue Wirtschaftsdaten und Quartalszahlen konzentrieren. Die politischen Unsicherheiten in den USA und die saisonalen Schwächen tragen zur Zurückhaltung der Anleger bei. Besonders die Technologieunternehmen stehen vor großen Herausforderungen, die ihre zukünftige Entwicklung maßgeblich beeinflussen könnten.



