In Zeiten politischer oder wirtschaftlicher Instabilität ist die Investition in pharmazeutische Aktien beliebt. Die Pharmaindustrie ist Teil des breiteren Gesundheitssektors und diese Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie unabhängig von der globalen wirtschaftlichen Situation arbeiten. Angesichts der Covid-19-Krise waren Pharmaunternehmen beispielsweise bei der Bereitstellung von Produkten und Ausrüstungen sehr gefragt, was wiederum ihren Aktienkurs und Wert erhöhte.

Dieser Artikel enthält eine Liste der globalen Pharma-Aktien mit einigen der höchsten Marktkapitalisierung, Dividendenrendite Prozent- und Wert Gesamtbestand nach Börsenindizes wie der S & P 500 und FTSE 100. Diese Informationen korrekt sind ab Juni 2020.

Die Hauptaktienindizes enthalten in der Regel eine Reihe von Blue-Chip-Unternehmen, die sich in Jahren eines wirtschaftliche Ab- aber auch Aufschwungs bewährt haben.

Die besten Pharma-Aktien?

Um Pharmaaktien bewerten zu können, ist es wichtig, die Unternehmensgrundlagen zu analysieren. Dabei kommt es auf die internen und externen Faktoren an, die die Geschäftsentwicklung beeinflussen können. Dies ist Teil der Fundamentalanalyse, die viele durchführen werden, bevor sie langfristig eine Position eröffnen. Bei kurzfristigen Trades spielen hingegen eher technische Faktoren eine größere Rolle. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) trägt dazu bei, die Börsenbewertung eines Unternehmens gegenüber seinen Wettbewerbern zu bewerten. Man kann damit sagen, ob eine Aktie relativ teuer oder günstig bewertet ist.

Aktieninvestoren im Pharma-Sektor suchen nach Wachstums- und Ertragspotenzial und bevorzugen Aktien mit hoher Dividendenrendite. Die Zahlung von Dividenden an Anleger kann dazu beitragen, die Bindung an ein Investment über längere Zeit zu stärken. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserer Analyse zur Auswahl von Dividendenaktien.

Die Gesamtrendite ist auch ein guter Indikator für die Aktienperformance im Gesundheitswesen. Es zeigt die Rendite einer Investition über einen bestimmten Zeitraum, gemessen an Zins-, Kapitalgewinn- und Dividendenstatistiken. Diese Aspekte können alle verwendet werden, um den Wert von Top-Pharmabeständen zu messen.

Pennystocks aus dem Pharma-Sektor

In den letzten Jahren sind Biotech- und Pharma-Penny-Aktien für Investoren zu einem besonderen Interesse geworden, da ein großes multinationales Unternehmen wie Novavax und Pfizer schließlich irgendwann auch einmal klein angefangen haben. Pennystocks im Pharmasektor sind während der Covid-19-Pandemie besonders beliebt geworden. Viele kleine Unternehmen bemühen sich um die Entwicklung eines Coronavirus-Impfstoffs, der es mit ihren größeren Konkurrenten aufnehmen kann.

Insbesondere hat Pharma Mar kürzlich behauptet, dass seine Behandlung gegen Coronavirus mehr als 2.800-mal wirksamer ist als die seines Biotech-Rivalen Gilead Sciences. Pharma Mar wurde vor dem Höhepunkt der Pandemie Anfang 2020 für unter 5 USD gehandelt und ist seitdem stetig gestiegen. Gleiches gilt für Inovio Pharmaceuticals, die bis Februar 2020 als Pharma-Penny-Aktie galt und dessen Aktienkurs auf das Zehnfache des Ausgangskurses stieg.

Top-Pharma-Aktien

GlaxoSmithKline

GSK ist ein globales Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in London, das an der Herstellung und Vermarktung von Impfstoffen, Arzneimitteln und anderen Produkten für das Gesundheitswesen beteiligt ist. Das breite Spektrum an Geschäftsfeldern macht es zu einer relativ zuverlässigen Pharmaaktie und kann zur Diversifizierung des Risikoportfolios beitragen. Aktien mit relativ geringem Risiko sprechen tendenziell langfristige Anleger an. Aus diesem Grund gilt sie derzeit als eine der beliebtesten britischen Pharmaaktien.

Marktkapitalisierung: 105 Mrd. USD

Dividendenrendite: 4,42%

KGV: 15,43

AstraZeneca

AstraZeneca forscht und entwickelt in drei globalen Regionen: Cambridge, Großbritannien; Maryland, USA; und Mölndal, Schweden. Es ist einer der fortschrittlichsten Entwickler von verschreibungspflichtigen Medikamenten für Herz-Kreislauf-, Atemwegs- und Autoimmunkrankheiten. Aufgrund der Pandemie ist es auch eine der am schnellsten wachsenden Top-Pharmaaktien im Jahr 2020, was dazu führte, dass der Aktienkurs von Astrazeneca in den letzten Monaten stieg.

Marktkapitalisierung: 142 Mrd. USD

Dividendenrendite: 3,40%

KGV: 91,7

Gilead Sciences

Gilead ist ein US-amerikanisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung antiviraler Lösungen für Krankheiten konzentriert, die von anderen Gesundheitsunternehmen häufig übersehen werden. Dies umfasst die Behandlung von HIV, Lebererkrankungen und anderen entzündungsähnlichen entzündungsähnlichen Erkrankungen. Gilead ist ein Unternehmen, das auch an der Erforschung eines Coronavirus-Impfstoffs forscht.

Marktkapitalisierung: 94,5 Mrd. USD

Dividendenrendite: 3,71%

KGV : 19,37

AbbVie

AbbVie ist ein Spin-off von Abbott Laboratories, das sich der Behandlung chronischer Autoimmunerkrankungen auf globaler Ebene widmet, darunter Blutkrebs, Parkinson und Morbus Crohn. Im Juni 2019 erwarb das Unternehmen Allergan, ein weiteres biopharmazeutisches Unternehmen aus Irland, dessen kombinierter Umsatz zu einer massiven Expansion des Unternehmens geführt hat. Dies hat wiederum den Aktienkurs von AbbVie erhöht. Es zahlt auch konstante Dividenden an Anleger mit einem hohen Prozentsatz.

Marktkapitalisierung: 136 Mrd. USD

Dividendenrendite: 5,18%

KGV: 16,27

Novavax

Novavax ist ein US-amerikanischer Impfstoffentwickler für Autoimmunerkrankungen. Im Vergleich zu den Blue-Chip-Aktien in dieser Liste ist Novavax eine Small-Cap-Pharma-Aktie und hat eine neuere und daher geringere Präsenz auf dem Gesundheitsmarkt. Obwohl es keine Dividenden ausschüttet, hat es rasante Entwicklungen bei klinischen Tests für den Covid-19-Impfstoff gezeigt, die dazu beigetragen haben, dass sich der Unternehmenswert und der Aktienkurs von Novavax seit Anfang 2020 verdoppelt haben.

Marktkapitalisierung: 2,58 Mrd. USD

Dividendenrendite: keine

P / E-Verhältnis: Nicht ermittelbar

Pfizer

Pfizer ist eines der weltweit größten Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in New York City. Es wurde 1849 gegründet und der Kurs der Pfizer-Aktie ist seit 2004 im Dow Jones Industrial Average-Aktienindex aufgeführt, der einen Standard für steigende Pharmaaktien setzt. Pfizer entwickelt und vertreibt weltweit Medikamente und Impfstoffe gegen entzündliche und immunologische Erkrankungen sowie seltene Krankheiten. Diese Blue-Chip-Aktie bietet konstante Dividenden und Möglichkeiten für Unternehmenswachstum und Umsatz und ist damit eine der beliebtesten Biotech-Aktien unter den Händlern.

Marktkapitalisierung: 200 Mrd. USD

Dividendenrendite: 4,20%

KGV: 12,85

GW Pharmaceuticals

GW ist ein britisches Pharmaunternehmen, das vor allem für seine Behandlung von Multipler Sklerose bekannt ist, zu der auch medizinisches Cannabis gehört. Es war das erste natürliche Derivat von Cannabispflanzen, das weltweit die Marktzulassung erhielt. Aufgrund seines Beitrags zu den weltweit führenden Entwicklungen in der Wissenschaft ist der Aktienkurs von GW Pharmaceuticals von hohem Wert.

Marktkapitalisierung: 3,92 Mrd. USD

Dividendenrendite: N / A

KGV: 129,46

Viele Pharmaunternehmen wie GW Pharmaceuticals sind an der Herstellung von medizinischem Marihuana beteiligt. Lesen Sie unseren Artikel über Marihuana-Aktien , um mehr darüber zu erfahren, wie Cannabis hauptsächlich von Pharmaunternehmen für medizinische Zwecke verwendet wird.

Sanofi

Sanofi gilt als relativ sichere Wette in der Welt der Gesundheitsaktien. Es ist ein in Paris ansässiges Pharmaunternehmen, das sich auf Therapeutika konzentriert, insbesondere bei Multipler Sklerose, verschiedenen Krebsarten und Arthritis. Es ist das fünftgrößte Pharmaunternehmen der Welt, gemessen am Umsatz mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, das eine breite Palette von rezeptfreien Arzneimitteln an Verbraucher verkauft. Dies macht die Anlage in Sanofi-Aktien für Anleger zu einer sehr attraktiven Wahl.

Marktkapitalisierung: 125 Mrd. USD

Dividendenrendite: 2,35%

KGV: 15,94%

Novartis

Novartis hat seinen Hauptsitz in Basel, Schweiz, und ist neben Pfizer eines der weltweit größten Pharmaunternehmen, gemessen an der Marktkapitalisierung. Sein Hauptzweck ist es, weltweit verschreibungspflichtige Medikamente für immunologische, dermatologische und respiratorische Zwecke zu generieren. Novartis weist einen hohen Aktienkurs auf, obwohl es der europäischen Praxis folgt, nur einmal im Jahr statt vierteljährlich Dividenden an Anleger zu zahlen. Dies kann Anleger davon abhalten, nach häufigeren Auszahlungen zu suchen.

Marktkapitalisierung: 196 Mrd. USD

Dividendenrendite: 2,32%

KGV: 16,33

Moderna

Die Investition in Moderna-Aktien ist eine weitere Möglichkeit auf dieser Liste für Anleger, die an Pharmaaktien interessiert sind. Moderna ist ein US-amerikanisches Biotech-Unternehmen, das seine Forschung und Entwicklung für Impfstoffe und Therapeutika hauptsächlich auf mRNA-Molekülen basiert. Das Unternehmen hat bereits Allianzen mit anderen Top-Pharmaunternehmen geschlossen, darunter AstraZeneca und Merck.

Marktkapitalisierung: 22 Mrd. USD

Dividendenrendite: keine

KGV: nicht ermittelbar

Sinopharm

Sinopharm ist ein chinesisches Gesundheitsnetzwerk, das viele Tochterunternehmen innerhalb des Sektors besitzt, die sich mit medizinischem Vertrieb, Logistik, Forschung und Entwicklung sowie dem Einzelhandel mit klinischen Arzneimitteln befassen. Dies gilt auf dem gesamten chinesischen Festland und in jüngerer Zeit auf internationaler Ebene. Die Sinopharm Group ist ein Hauptkandidat bei der Entwicklung des Covid-19-Impfstoffs.

Marktkapitalisierung: 8,15 Mrd. USD

Dividendenrendite: 3,23%

KGV: 9,11



Disclaimer: Die Inhalte dieses Marktkommentars dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.