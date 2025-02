SAP Q4 2024: Rekord-Cloud-Backlog und bahnbrechende AI-Innovationen

SAP hat im vierten Quartal 2024 eindrucksvoll bewiesen, dass seine strategische Transformation erfolgreich voranschreitet. In der Bilanzpressekonferenz wurden neben soliden Finanzkennzahlen und einem rekordverdächtigen Cloud-Backlog auch die wegweisenden Fortschritte im Bereich der KI-Innovationen detailliert vorgestellt – ein Thema, das sowohl Investoren als auch technikaffine Zuschauer begeistert.

Rekordverdächtiger Cloud-Backlog und starke Umsatzentwicklung

CEO Christian Klein begann seine Stellungnahme in der Bilanzpressekonferenz mit einem beeindruckenden Hinweis: Am Ende von 2024 verfügte SAP über einen Gesamt-Cloud-Backlog von €63 Mrd., was einem Anstieg von 40 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Meilenstein zeigt, wie weit SAP in seiner Transformation zur cloudbasierten Lösung gekommen ist. Die Cloud-Umsätze wuchsen im vierten Quartal um 27 %, und SAP konnte trotz makroökonomischer Herausforderungen und interner Transformation seine strategischen Ziele übertreffen. Besonders hervorzuheben ist dabei die Cloud ERP Suite, die mittlerweile 84 % des gesamten Cloud-Umsatzes ausmacht und als zentraler Wachstumsmotor gilt.

Wegweisende Kundengewinne und strategische Partnerschaften

SAP konnte in Q4 eine Reihe bedeutender Kundengewinne verzeichnen, die den Transformationsprozess weiter untermauern. Weltmarktführer wie BP, Total Energies und BASF setzen auf SAP-Lösungen – sei es zur Beschleunigung der digitalen Transformation oder zur Optimierung von Geschäftsprozessen mithilfe der integrierten Plattform „Wise“. Auch im IT-Bereich sticht der Erfolg von Kunden wie Databricks hervor, die SAP’s GROW-Programm zur Modernisierung ihrer Finanzsysteme gewählt haben. Diese erfolgreichen Implementierungen und Go-Lives – unter anderem bei IBM mit SuccessFactors und SAP Fieldglass – verdeutlichen, dass immer mehr Unternehmen auf die umfassende und integrierte Cloud-Suite von SAP setzen.

Bahnbrechende KI-Innovationen als Schlüssel zur Zukunft

Ein besonders zukunftsweisender Aspekt betraf die konsequente Integration von KI in die Geschäftsprozesse der Kunden. SAP hat im vergangenen Jahr über 130 GenKI-Anwendungsfälle in seine Lösungen integriert und dabei 1.300 „Skills“ in das System Joule eingebettet, sodass mittlerweile bis zu 80 % der häufig genutzten Aktivitäten automatisiert werden können. Mehr als 30.000 Kunden nutzen bereits SAP Business KI – darunter renommierte Unternehmen wie Campari, MercadoLibre, BT Group, Standard Chartered, ABB, Bayer und der Schweizer Einzelhändler Mikros.

Christian Klein betonte, dass der Zugang zu präzisen Geschäftsdaten und das tiefe Verständnis der Daten-Semantik entscheidend sind, um Mehrwert zu generieren. SAP verfolgt die Strategie, eine einheitliche semantische Datenschicht zu schaffen, die strukturierte und unstrukturierte Daten, SAP- und Nicht-SAP-Daten miteinander verknüpft. Dieses Konzept soll es ermöglichen, KI-gesteuerte Agenten wesentlich leistungsfähiger zu machen. Bei der anstehenden Business Unleashed-Veranstaltung wird SAP weitere Details zu einer bahnbrechenden Innovation im Daten- und KI-Bereich präsentieren, die als „Super-Orchestrator“ agieren und end-to-end Geschäftsprozesse autonom steuern soll.

Optimierung interner Prozesse und Effizienzsteigerung durch KI

Neben den externen Kundenvorteilen legt SAP großen Wert auf die interne Effizienz. Über 20.000 SAP-Entwickler nutzen bereits KI-gestützte Tools, um Arbeitsprozesse zu optimieren – so konnte die Vertragsbuchungszeit durch KI-unterstützte Validierung um 75 % reduziert werden. Diese Maßnahmen tragen nicht nur zur Kostensenkung bei, sondern verbessern auch die Skalierbarkeit und Agilitä t des Unternehmens. Gleichzeitig wird die interne Organisationsstruktur durch die Zusammenlegung der sieben bisherigen Go-to-Market-Regionen in vier effizienter gestaltet, was zu einer schlankeren und reaktionsfähigeren Organisation führt.

Ausblick: Ambitionierte Ziele für 2025 und darüber hinaus

Mit einem starken Fundament im Jahr 2024 blickt SAP optimistisch in die Zukunft. Das Unternehmen erwartet für 2025 ein beschleunigtes, zweistelliges Umsatzwachstum sowie eine weitere Expansion des operativen Gewinns bis 2027. Zentral hierfür sind weiterhin Investitionen in Cloud, KI und datenbasierte Innovationen. SAP plant, die Investitionen in den Bereich KI signifikant zu erhöhen, sodass die internen Entwickler – mehr als 30.000 an der Zahl – innovative Lösungen weiter vorantreiben können. Ziel ist es, die Effizienz der Nutzer von Joule um 30 % zu steigern und damit den Wettbewerbsvorteil im digitalen Geschäftsbereich weiter auszubauen.

CEO Christian Klein und CFO Dominik Asam betonten, dass SAP in einem dynamischen Wettbewerbsumfeld nicht nur als führender Anbieter von Cloud-Lösungen, sondern auch als Vorreiter in der Integration von Business-KI wahrgenommen wird. Besonders die Flexibilität, die SAP dank seines GenKI-Hubs in Bezug auf KI-Infrastruktur und große Sprachmodule erreicht, wird als wesentlicher Differenzierungsfaktor hervorgehoben. Das Unternehmen reagiert damit auf aktuelle Markttrends und sich verändernde Kundenanforderungen.

Fazit

SAP hat im Q4 2024 eindrucksvolle Ergebnisse erzielt und seine strategische Transformation in Richtung Cloud und Business-KI erfolgreich vorangetrieben. Mit einem rekordverdächtigen Cloud-Backlog, bedeutenden Kundengewinnen und revolutionären KI-Innovationen, die das Fundament einer semantischen Datenschicht legen, zeigt sich SAP als wegweisender Anbieter im digitalen Zeitalter. Der optimistische Ausblick für 2025, der auf beschleunigter Umsetzung, gestärkten Effizienzmaßnahmen und erheblichen Investitionen in KI basiert, unterstreicht, dass SAP bereit ist, die digitale Zukunft aktiv mitzugestalten.



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.