Rohstoffe Blitzanalyse: Ist das die beste Ölaktie?

Schaut man sich im Ölsektor um, sucht man vergebens nach einem Unternehmen, dass sich von den anhaltenden strukturellen Problemen der Branche loslösen konnte. Es gibt also per se keine starke Ölaktie. Die meisten Ölaktien notieren 40 bis 70 % unter dem Wert zu Jahresbeginn. Einige kleinere Unternehmen mussten gar die Segel komplett streichen und meldeten Insolvenz an.

Occidental Petroleum Aktie

Angefangen hat alles mit der 40-Milliarden-Dollar-Übernahme von Anadarko Petroleum im vergangenen Jahr. Es war ein gewagtes Unterfangen, eine solch große Übernahme durchzuführen, aber auf dem Papier sah es nach einem Risiko aus, das es wert war, eingegangen zu werden. Zu dieser Zeit brummte die US-Wirtschaft und Starinvestor Warren Buffet sagte seine Unterstützung zu. Fracking– und Schieferproduktion waren ein Hauptgrund dafür, dass die USA ihre Energieunabhängigkeit weiter vorantreiben konnten und die Wiederwahl von Präsident Trump schien praktisch sicher zu sein.

Dann kam das Jahr 2020. Oder genauer gesagt, der Coronavirus legte ,fast die gesamte Weltwirtschaft lahm und der Ölpreis fiel ins Bodenlose.

Jetzt verfügt Occidental über einen Vermögenswert, den es unter den Planungen fördern und verkaufen kann. Das große Problem ist jedoch die große Schuldenlast, die durch die gigantische Übernahme entstanden sind. Und um es auf den Punkt zu bringen: Der Schuldendienst und die Reduzierung der Schulden muss das vorrangige Ziel des Unternehmens sein. In der Regel sollte dies mit steigenden Rohstoffpreisen geschehen. Ob sich die Ölpreise jedoch weiter erholen können, ist zurzeit noch nicht gesichert.

Occidental-Aktien sind eine Wette auf höhere Ölpreise

Die aktuelle Nachfragesituation beim Öl ist weiter rückläufig. Die Automobilindustrie ist im Wandel. Die Elektrifizierung ist im vollen Gange. Die Flugindustrie ist ebenfalls auf dem absteigenden Ast. Airlines befinden sich in der schwersten Krise in der Geschichte. Eine prekäre Lage, in der sich alle Ölfirmen befinden. Ein dauerhafter Ölpreis über 40 Dollar würde dabei den Ölfirmen natürlich helfen.

Das Unternehmen verfügt über eine beeindruckende Sammlung von Vermögenswerten, die einen Wert haben. Aber damit sich diese Vermögenswerte auszahlen können, braucht das Unternehmen steigende Ölpreise. Andernfalls treten könnten die Schulden zu einer immer höheren Last werden.

Die Übernahme von Anadarko stellt eine große Wette auf die Zukunft dar. Im Moment sieht diese Wette nicht so gut aus, aber mit dem Durchhaltevermögen eines Warren Buffet und mit besseren Umständen, könnte es am Ende klappen und gut ausgehen.

Occidental Aktien Chart

Die Occidental-Aktie fiel zwischen dem 21. Februar und dem 20. März um über 75 %. Seit diesem Zeitpunkt ist der Bestand im Wesentlichen auf demselben Niveau geblieben. Anfang Juni erlebte sie eine kurze Rallye, als sie innerhalb von zwei Wochen fast 90 % stieg. Im Juli gab die Aktie jedoch den größten Teil dieser Gewinne wieder ab. Nach den Quartalszahlen im August ging es weiter abwärts auf einstellige Werte zu.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart, 02.10.20

