Neue Chart-Blitzanalyse: Nio und Nel Asa drehen auf

Während Nio ein Elektroautohersteller aus China ist, stellt Nel Asa Wasserstoff-Anlagen her. Beide Unternehmen sind also keine direkten Konkurrenten, bewegen sich aber im Bereich der alternativen Antriebsarten. Elektro und Wasserstoff sind im Trend, was man auch an den Kursbewegungen der beiden Aktien CFDs von Nio und Nel Asa beobachten kann.

Charttechnische Situation bei Nel Asa

Der CFD von Nel Asa hat die Unterstützung bei 17,19 NOK verteidigen können. CMC Markets bezieht seinen CFD auf Nel Asa (übrigens auch jenen von Hexagon Composite) auf die Osloer Börse. Dort ist die Liquidität am höchsten. Mit einem Tagesschlusskurs unter 17,19 NOK hätte ein 123-Top bei Nel Asa entstehen können. Dieser Tagesschlusskurs, dieses mögliche Verkaufssignal aus Sicht der Charttechnik, wurde bislang abgewendet. Es steigen überzeugte Käufer ein. Sollte ein Schlusskrus auf Tagesbasis unter 17,19 NOK weiter vermieden werden könnte es zu einem bullischen Druckaufbau inklusive einer Fortsetzung des nach wie vor intakten Aufwärtstrends im Tageschart kommen. Widerstände nach oben sind bei 20,10 NOK und 23,23 NOK zu sehen. Ein Tagesschluss unter 17,19 NOK könnte eine Trendwende und Korrektur bis 13,69 NOK einleiten.



Nel Asa im Tageskerzenchart; Quelle: CMC Markets

Charttechnische Situation bei NIO

Nach ersten Anlaufschwierigkeiten scheint der Nio CFD nun gewillt zu sein das prozyklische 123-Tief bei 13,57 USD zu aktivieren. Sollte Nio weiter über dieser Marke bleiben können die oberen Fibonacci Extensionsmarken des ursprü nglichen Impulses von 10,46 bis 13,57 USD als mögliche Zielmarken beobachtet werden. Ein Rutsch unter 13,57 USD würde die charttechnische Bodenbildung in Frage stellen. Dann könnte ein Rutsch bis 10,91 USD und 10,46 USD drohen. Äußern Sie Ihre Wunschanalyse zu weiteren Werten aus dem Sektor im YouTube Livestream von CMC Markets börsentäglich von 9-10 Uhr auf CMC TV.

Nio im Tageskerzenchart; Quelle: CMC Markets

