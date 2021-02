Lucid Motors Aktie unter Druck, Fisker Aktie oben auf

Der Markt für Elektroautos ist teilweise nicht mit normalem Maßstab zu erklären. Er funktioniert auf mysteriöse Weise. Zwei Start-ups, die derzeit noch keine Umsätze haben aber für das Jahr 2025 mit Umsätzen von 13 bis 14 Milliarden Dollar planen, haben in letzter Zeit einen sehr unterschiedlichen Verlauf genommen.

Die Aktien von Churchill Capital Corp. IV, die Mantelgesellschaft, die mit Lucid Motors fusionieren wird, hat im Laufe der letzten beiden Handelstagen fast die Hälfte ihres Wertes verloren. Fisker dagegen, dass bereits vor knapp drei Monaten ebenfalls durch eine Fusion mit dem SPAC, Spartan Energy Acquisition Corp, an die Börse gegangen ist, ist derzeit im Höhenflug.

Lucid Motors Fusion

Investoren hatten bereits im Vorfeld wochenlang spekuliert, dass Churchill mit Lucid fusionieren könnte und den Kurs des SPAC in die Höhe getrieben, ohne die Bedingungen des möglichen Deals zu kennen. Sie scheinen die Anzahl der Lucid-Aktien unterschätzt zu haben, die nach Abschluss der Transaktion im Umlauf sein werden. Die Nachricht über den Zusammenschluss und die Tatsache, dass 1,6 Milliarden Aktien ausstehen werden, wenn die Transaktion abgeschlossen ist, wurde am Dienstag bekannt gegeben. Diese Menge an Aktien, zum Schlusskurs von Churchill am Montag, bewertete das Unternehmen mit mehr als 90 Milliarden Dollar oder mehr als die Börsenbewertungen von General Motors oder Ford.

In der Folge fiel die Churchill Aktie am Dienstag um fast 39 % und am gestern um weitere 18,5 %. Selbst auf dem aktuellen Niveau ist Lucid mit etwa 45 Milliarden Dollar bewertet. Das erste Auto von Lucid soll Ende 2021 ausgeliefert werden.



Fisker ist günstiger bewertet

Die Bewertung ist auch um ein vielfaches höher als die des Konkurrenten Fisker. Scheinbar haben dies noch auch einige Börsenbeobachter gemerkt und sehen eine Art Arbitrage-Chance. Fisker konnte allein gestern um fast 40 % zulegen. Der Bewertungsunterschied zu Lucid ist jedoch nicht der Hauptgrund für den Anstieg von Fisker. Fisker kündigte außerdem Pläne zum Bau eines Elektrofahrzeugs mit Foxconn an, dem Unternehmen, das Elektronikgeräte wie iPhones zusammenbaut - ein großer Schritt nach vorn für das Start-up-Unternehmen.

Fisker holt Foxconn mit ins Boot

Das Joint Venture hat große Ambitionen. „Die Zusammenarbeit zwischen unseren Firmen bedeutet, dass die Zeit ein neues EV-Modell zu produzieren - von der Forschung und Entwicklung bis zur Produktion, deutlich reduziert wird“, sagte der Vorsitzende der Foxconn Technology Group, Young-way Liu in der Pressemitteilung des Unternehmens.

Effizienteres Autodesign, Entwicklung und Produktion sind eine große Sache. Die Auswirkungen auf die Industrie sind jedoch schwer zu quantifizieren. Die Investoren sind wahrscheinlich einfach nur froh, dass Fisker einen neuen Partner für die ambitionierten Ziele gefunden hat. Der von Magna International gebaute Fisker Ocean wird im Jahr 2022 erwartet. Das Foxconn-Auto ist 2023 geplant.

Nach dem heftigen Ausverkauf am Montag und Dienstag haben sich auch die andere EV-Aktien erholen können. Tesla Aktien konnten sich um über 100 Dollar erholen. NIO Aktien stiegen ebenfalls um über 25 % seit den Tiefpunkten. Xpeng und Li Auto Aktien konnten ebenfalls erholen.

Fisker Aktien Chart

