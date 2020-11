Nach dem atemberaubenden Ritt im September und Oktober kamen die Solaraktien, allen voran JinkoSolar, bereits kurz vor der US-Wahl ins Stottern und korrigierten heftig.

Warum fiel die JinkoSolar Aktie?

Zum einen mag es bei einem Anstieg wie ihn die Jinko Solar hingelegt hat nicht überraschen, dass es irgendwann zu einer Konsolidierung in der Aktie kommen könnte. Die Annahme, dass eine „Blue Wave“ den US-Wahlkampf durchzieht ist nicht in Erfüllung gegangen. Solaraktien scheinen den knappen Ausgang der US-Wahl perfekt antizipiert zu haben, da die Korrektur bereits 2 Wochen vor der Wahl einsetzte. Das noch undurchsichtige Bild im Präsidentschaftsrennen ist weiterhin ein Unsicherheitsfaktor, wenn es um alternative Energien in den USA geht.

Warum stiegen die JinkoSolar Aktie vor der US-Wahl?

Die Solaraktien haben sich von ihren Tiefstständen im März stark erholt. Investoren setzten bereits früh auf einen Boom der Umweltinfrastruktur unter einer möglichen Biden-Präsidentschaft. Viele Solaraktien haben kürzlich Rekordhochs erreicht oder standen kurz davor. Biden verkündete im Wahlkampf, dass er stark auf erneuerbare Energien setzten möchte und vielleicht sogar wieder dem „Pariser Abkommen“ beitreten möchte.

Zu den Aktien in diesem Sektor gehörten u.a. First Solar, SolarEdge Technologies , SunPower, Enphase Energy, Daqo New Energy, JinkoSolar und Array Technologies.

Die Unternehmen würden von möglichen Steuererleichterungen und Gutschriften bei Großprojekten profitierten. Derzeit sieht die Steuergutschrift in diesem Jahr eine pauschale Steuersenkung von 26 % für Solarprojekte vor. Nächstes Jahr soll sie auf 22 % sinken.

Solar-ETF auf der Überholspur

Seit Jahresbeginn ist der Invesco Solar Portfolio ETF (TAN) um 85% gestiegen und hat ein Niveau erreicht, das seit Mitte 2011 nicht mehr gesehen wurde. All das inmitten einer Pandemie oder vielleicht sogar genau deswegen. Der Anstieg der weltweiten Solarenergienachfrage entfacht die Kursfantasie der Anleger.

Potenzieller Trump Gegenwind

Allerdings könnte ein Trump Wahlsieg zunächst negativ aufgenommen werden, da der Ausbau von Solarprojekten verlangsamt werden könnte. Unter Biden geht der Markt nicht davon aus. Biden drängt auch auf 100 % saubere Energie bis 2035. Er plant, im Laufe seine Amtszeit fast 2 Billionen Dollar für erneuerbare Energieprojekte und Infrastruktur auszugeben.

Im Jahr 2019 überstieg der US-Energieverbrauch aus erneuerbaren Quellen nach Angaben der Energy Information Administration zum ersten Mal seit 1885 den Kohleverbrauch. In ihrem Short Term Energy Outlook vom Oktober sagte die EIA, dass erneuerbare Energien im Jahr 2020 die am schnellsten wachsende Quelle der Stromerzeugung sind und bis zu 80 % der neu installierten Kapazität ausmachen.

Wie könnte sich die JinkoSolar Aktie entwickeln?

Mit dem heute etwas wahrscheinlicher gewordenen Wahlsieg von Joe Biden springt auch die JinkoSolar Aktie an. Mit einem Kursplus von über 24 % bewegt sich die JinkoSolar Aktie auf den Widerstand im Bereich 73,51 USD zu. Hier gilt es den Kursverlauf engmaschig zu beobachten. Gelingt ein nachhaltiger Bruch darüber, wäre eine weitere Rally in Richtung der 90,20 USD Marke möglich. Bleibt der Ausbruch aus, besteht die Gefahr, dass die Korrektur noch nicht abgeschlossen ist und ein weiterer Abverkauf in Richtung 55,80 USD einzuplanen wäre. Im Bereich des 50 % Retracements bei 54,40 USD gilt es dann eine mögliche Bodenbildung abzuwarten.

