Nun ist auch im Vierstundenchart ein 123-Top entstanden - nur es wurde noch nicht eindeutig aktiviert.

Was wir sehen ist eine Bereinigung der Überbewertungen bei großen Technologieaktien wie Tesla oder Apple. Der Nasdaq Composite ist jetzt mehr als 10% vom Hoch gefallen. Das ist in nur drei Tagen passiert. So schnell ging es noch nie abwärts. Die gute Nachricht ist, dass sich diese Verkäufe bisher nicht als toxisch für den Gesamtmarkt erweisen. Sie breiten sich also nicht im gleichen Maße auf die bisher noch moderater bewerteten etwa zyklischen Werte des Aktienmarktes aus.

Gleichzeitig ist die schlechte Nachricht für den Gesamtmarkt, dass die amerikanische Notenbank dieses gesunde Verhalten wahrscheinlich nicht als Beginn von neuer Volatilität am Kapitalmarkt ansehen wird. In Vorbereitung ihrer Sitzung am 15. und 16. September hoffen einige Anleger geradezu auf eine ordentliche Korrektur bei Aktien, in der Hoffnung, dass Fed-Chef Jerome Powell seinen Fed-Put ausspielt, neue geldpolitische Maßnahmen verabschiedet und die Aktienkurse erneut mit frischen Geld aus der Notenpresse befeuert. Eine bloße Korrektur bei Tech-Aktien dürfte aber sogar im Sinne der amerikanischen Notenbank sein.

Es gilt nun genau auf Nachrichten wie jene von AstraZeneca zu achten. Deren Test eines Coronavirus-Impfstoffs sind an einer schweren Erkrankung eines Testpatienten gescheitert. Jetzt kann man sagen, das ist nur AstraZeneca. Die Anleger müssen das mit einem nachbörslichen Rutsch in der Aktie um 8% büßen. Der Gesamtmarkt reagiert nicht. Allerdings haben die CEOs von AstraZeneca, BioNTech, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson und GlaxoSmithKline am Morgen ein gemeinsames Schreiben verfasst, in dem sie betonen, dass die Sicherheit der Tests von Impfstoffen für das Coronavirus an erster Stelle stehe und nicht von der Hoffnung, einen baldigen Wirkstoff finden zu können, überboten werden dürfe.

Die Erholung bei Aktien funktioniert, weil wir auf den Impfstoff hoffen. Wenn der nicht kommt - und wenn es weitere Unternehmen gibt, die wie AstraZeneca ihre Tests stoppen müssen, dann könnte sich das am Gesamtmarkt beginnen negativ auszuwirken.

Betrachten wir nun mögliche technische Marken im bei CMC Markets handelbaren Germany 30 Cash CFD.

Germany 30: Charttechnischer Tagesausblick

Jetzt sind wir wieder auf dem Rückweg nach oben, dessen Fähigkeit, ein neues Hoch auszubilden oder dessen Unvermögen, dies zu tun, darüber entscheiden könnte, ob die Korrektur der letzten Woche der Beginn einer Trendwende war, oder nicht. Ab jetzt gilt es das Kräftemessen der unterschiedlich gelagerten Interessen im Hinblick zu beobachten. Die Unterstützung bei 12757 Punkten kann als nächste solche im Tageskerzenintervall betrachtet werden, deren Bruch ein 123-Top aktivieren würde. Ansonsten geht es nun um das letztwöchige Hoch bei 13462 Punkten.

Quelle des Charts: Germany 30 Cash CFD, CMC Markets

Germany 30 Vierstundenchart: Doppelte Top-Bildung

Der Vierstundenchart wurde versucht, ein 123-Top zu aktivieren, was in der Nacht ein zweites Mal abgelehnt wurde. Überzeugte Käufer sind eingestiegen. Wir sind jetzt dort, wo wir Anfang der Woche waren mit der Zusatzinformation allerdings, dass die Kaufkraft nicht stark genug war, den Punkt 2 bei 13128 Punkten zu brechen. Der Bruch dieses Widerstands könnte eine Rally auslösen. Der Bruch der Unterstützung bei 12904 Punkte aktiviert ein 123-Top.

Quelle des Charts: Germany 30 Cash CFD, CMC Markets

Diese möglichen Unterstützungen können als Preisalarme eingestellt werden, um mögliche Reaktionen zu beobachten:

12904 + 12757

sowie diese möglichen Widerstände:

13128 + 13462

