Goldpreis: Commerzbank erwartet $2000

Wenn die amerikanische Notenbank einmal mit der Nachricht an den Markt gegangen sein wird, ihre Anleihekäufe drosseln zu wollen würde ein wichtiger Hindernisgrund für den Goldkauf aus dem Markt verbannt. Das schreibt die Commerzbank in einer aktuellen Studie zum Goldpreis.



Dieser könne 2022 auf 2000 Dollar pro Unze steigen, so die Prognose der Commerzbank zum Goldpreis, die ihr Kursziel für 2021 jedoch von ursprünglich 2000 auf 1900 Dollar pro Unze senkt. Das hat aber mehr taktische Gründe, heißt es. Das Kursziel für den Goldpreis 2022 bleibe weiterhin bei 2000 Dollar.



Generell rechnen die Analysten damit, dass die Zentralbanken mit ihrer Prognose einer nur vorübergehenden Inflation richtig liegen und es daher dazu kommen werde, dass auch die Ängste über Zinsanhebungen der Federal Reserve nachlassen werden. Die Inflationsraten sollen im Jahr 2022 spürbar sinken und sogar unter die Zielzone der Fed rutschen.



Nicht nur wegen diesen dauerhaft tiefer erwarteten Leitzinsen der Zentralbanken sieht die Commerzbank den Goldpreis als attraktiv an. Der Goldpreis sei auch im vergleich zu historischen Maßstäben günstig bewertet. Eine Unze Gold koste nur 5% des amerikanischen Dow Jones Industrial Index. Über die vergangenen zehn Jahre habe dieser Wert allerdings im Schnitt bei 7,6% gelegen, mit einem Hochpunkt bei 17%.



Seit August 2020 haben Investoren allerdings 270 Tonnen Gold aus physisch besicherten Gold-ETFs verkauft. Das habe Gold belastet. Dieses Volumen entspreche laut der Commerzbank fast einer weltweiten Goldproduktion eines ganzen Monats.



