Goldpreis 2025: 3500 Dollar voraus?

Der globale Goldmarkt befindet sich in einer spannenden Phase. Die Entwicklung des Edelmetallpreises wird aktuell von mehreren makroökonomischen Faktoren beeinflusst. Neben den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, die in den kommenden Monaten dreimal an der Zinsschraube drehen könnte, sorgt auch die internationale Nachfrage für Dynamik. Positive Inflationsdaten und ein optimistischer Ausblick in wichtigen Märkten wie den USA und China tragen dazu bei, dass der Goldpreis in unterschiedlichen Währungen – von US-Dollar bis hin zu europäischen und asiatischen Devisen – stetig an Wert gewinnt.

Marktdynamik und internationale Einflüsse

Ein wesentlicher Treiber des aktuellen Aufwärtstrends ist die globale wirtschaftliche Entwicklung. Die US-Notenbank signalisiert mit möglichen Leitzinssenkungen (erwartet für Juni, September und Dezember) ein Umfeld, das den Goldpreis beflügeln könnte. Gleichzeitig gewinnt die wirtschaftliche Erholung in China an Fahrt: Ein erwarteter Wachstumsschub und steigende Konsumausgaben führen zu einer erhöhten Nachfrageerwartung bei Privatpersonen, außerdem liegt die Zentralbankgoldnachfrage auf hohem Niveau. Darüber hinaus sorgen regionale Besonderheiten – wie die Verlagerung von Goldangebot aus etablierten Handelsplätzen in London nach New York – für lokale Angebotsverknappungen, die den internationalen Preis weiter nach oben treiben.

Charttechnische Ausblicke und Investitionsstrategien

Technische Analysen bestätigen den langfristigen Aufwärtstrend im Goldmarkt. Betrachtet man Wochen- und Monatscharts, ist der Aufwärtstrend intakt. So liegt der Wochenschlusskurs über 2906 US-Dollar, was als wichtige Basis für weitere Kursgewinne gilt. Bei stabilen Kursverläufen könnten daraufhin Ziele von 3020 US-Dollar, 3205 US-Dollar und letztlich 3500 US-Dollar realistisch werden Auch der Bereich der Goldaktien zeigt interessante Signale. Trotz erhöhter Volatilität – insbesondere bei kleineren, weniger diversifizierten Unternehmen – deuten die Anstiege in dieser Woche auf wachsendes Interesse der Anleger hin. Einige ETFs auf Goldminenaktien erreichen heute einen neuen Rekordstand. Anleger sollten hier allerdings das höhere Risiko im Vergleich zum physischen Goldmarkt berücksichtigen und gezielt auf solide Indizes und etablierte Namen setzen.

Weitere Details erhalten Sie in der Livestream-Aufzeichnung mit Jochen Stanzl unter diesem Link: https://www.youtube.com/live/62EFb7fPPsE



