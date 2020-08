Gold: Jetzt geht es richtig los?

Gold hat 1950 Dollar wieder überwunden und damit ein 123-Tief ausgebildet. In anderen Worten: Der Abwärtstrend der 200-Dollar-Korrektur ist schon wieder umgedreht worden in einen neuen Aufwärtstrend. Ab sofort müssen dazu 1949,59 USD als Unterstützung verteidigt werden. Ein Rutsch unter diese Marke wäre charttechnisch bärisch zu werten und könnte die entstandene Bodenbildung im Stundenkerzenintervall in Frage stellen.



Gold Cash CFD, 1 Kerze = 1 Stunde, Quelle: CMC Markets

Im großen Bild wird damit ein Potenzial frei bis 2236 Dollar und darüber sogar 2768 Dollar. Am Ende könnte Warren Buffet bei dem Einstieg bei Barrick Gold den richtigen Riecher gehabt haben. Bedingung aus technischer Sicht für diese charttechnischen möglichen Ziele ist das Verteidigen der Unterstützung bei 1907 Dollar.

Gold Cash CFD, 1 Kerze = 1 Monat, Quelle: CMC Markets

Diese Unterstützung wurde durch den 200-Dollar-Rücksetzer der letzten Tage getestet und durch das jetzt entstandene 123-Tief erfolgreich getestet. Ein Unterschreiten dieser Unterstützung bei 1907 USD wäre charttechnisch bärisch zu werten. Dann könnte es zu einem Rutsch auf 1704 USD kommen.



Gold Cash CFD, 1 Kerze = 1 Stunde, Quelle: CMC Markets

Disclaimer: Die Inhalte dieses Marktkommentars dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.