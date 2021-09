Globalstar Aktie – Profiteur von Apples Plänen?

Globalstar ist ein Telekommunikationsunternehmen, das Einnahmen aus der Bereitstellung von Satellitenmobilfunkdiensten erzielt.

Globalstar-Aktien stiegen in dieser Woche aufgrund von unterschiedlichen Meldungen deutlich an. Zum einen erhielt das Unternehmen von einem Kunden eine zusätzliche Vorauszahlung in Höhe von 37,5 Millionen Dollar. Das Unternehmen wird den Erlös zur Rückzahlung eines Teils des ausstehenden Betrags im Rahmen seiner erstrangigen Kreditfazilität verwenden.

Apple Pläne schicken die Globalstar Aktie nach oben

In den letzten 5 Handelstagen ist die Aktie um ca. 64 % angestiegen. Anfang dieser Woche stiegen die Aktien des Unternehmens, nachdem neue Gerüchte über die Funktionalität des neuen iPhone 13 die Runde machten. Gerüchte über die Satellitenunterstützung des neuen iPhones von Apple könnten eine künftige Partnerschaft der beiden Unternehmen mit sich bringen. Wie weit Apple jedoch mit den Satellitenfunktion gehen wird, muss jedoch abgewartet werden. Die meisten Analysten gehen lediglich von einer Satellitenfunktionen für Notfall-Anrufe aus.

Es scheint sich aber dennoch herauszukristallisieren, dass die nächsten iPhones mit Unterstützung für Low Earth Orbit-Satellitenanrufe und -nachrichten kommen werden. Allerdings wird Apple seine Geräte wohl nicht in echte Satellitentelefone verwandeln, zumindest vorerst nicht. Stattdessen entwickelt der Tech-Riese Berichten zufolge mindestens zwei Funktionen für Notfälle, die auf Satellitennetzwerke angewiesen sind.

Globalstar Aktie explodiert

Die erste Funktion soll Emergency Message via Satellite heißen und wird als drittes Protokoll neben iMessage und SMS in die Messages-App integriert. Die Funktion trägt den firmeninternen Codenamen Stewie und wird es Nutzern ermöglichen, Notrufe auch dann zu senden, wenn kein Signal vorhanden ist, was vor allem bei Notfällen in abgelegenen Gebieten wie Bergen und Wäldern nützlich sein dürfte.

Mit dem Tool können Nutzer auch ihre Notfallkontakte anschreiben, indem sie einfach Emergency SOS in die Empfängerzeile eingeben. Satellitennachrichten werden als graue Blasen anstelle von blauen oder grünen Blasen angezeigt, damit sie leicht identifiziert werden können.

Die zweite Satellitenfunktion soll dem Nutzer in Krisensituationen wie Flugzeugabstürze oder Brände weiterhelfen. Dieses System soll dem Nutzer die Möglichkeit geben, ausführlich über den Vorfall zu berichten, z. B., ob jemand Such- und Rettungsdienste benötigt oder ob jemand in der Nähe bewaffnet ist. Es kann den Behörden auch automatisch den Standort des Nutzers und seine Angaben aus der Health-App übermitteln, z. B. seine Krankengeschichte, sein Alter, seine Medikamente und Informationen wie Größe und Gewicht.

Inwiefern die Funktion bereits im nächsten iPhone-Modell tatsächlich umgesetzt werden können ist also noch nicht geklärt. Die Zukunft scheint aber in diese Richtung zu gehen. Funklöcher könnten also demnächst der Vergangenheit angehören. Dienstleister, die diesen Service für Apple oder andere Smartphone-Hersteller anbieten, könnten von dieser Entwicklung dementsprechend profitieren.

Wie könnte es für die Globalstar Aktie weitergehen?

Nach der ersten Rally im vergangenen Jahr von über 1000 % wurde es zum Jahreswechsel deutlich ruppiger und die Globalstar Aktie korrigierte den Groß teil der aufgelaufenen Kursgewinne. Mitte April wurde dabei ein Tief bei 0,85 USD gesetzt. Der Anstieg in dieser Woche könnte der Start einer erneuten Rally sein, die das Hoch bei 2,96 USD attackieren könnte. Ein wichtiges Kontroll-Level sollte demnach nun bei 1,20 USD liegen, um eine Folge von höheren Tiefs und damit einen Aufwärtstrend zu definieren. Unter 1,20 USD dagegen besteht die Gefahr eines erneuten Tests der 0,85 USD Marke und dem Abrutschen auf 0,60 USD.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart, 03.09.2021

Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.