Germany 40: Umfassende Chartanalyse aktuell

Willkommen zu unserer umfassenden Chartanalyse des Germany 40 Index. In diesem Video werden wir uns auf die Verwendung der 123-Muster, Trendanalyse und Candlesticks konzentrieren, um die aktuelle Marktsituation besser zu verstehen. Für alle DAX-Anleger, die sich für mögliche Kursziele interessieren, ist diese Analyse aktuell interessant. Soll man jetzt Aktien an der Börse kaufen oder lieber Abstand nehmen? Wie steht es um die weiteren Aussichten an der Wall Street bzw. New Yorker Aktienbörse, und welche Rückschlüsse sind von dort auf Aktien in Frankfurt zu ziehen? Also, schalten Sie ein und lassen Sie uns anfangen! Ihr Analyst: Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst von CMC Markets in Frankfurt. Dies ist die neueste Ausgabe von CMC Espresso von CMC Markets.



