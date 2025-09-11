Germany 40 in Herbstkorrektur

Der Germany 40 Cash CFD fällt, während der US SPX 500 Cash CFD an der Wall Street Rekorde schreibt. Damit koppelt sich der deutsche Aktienmarkt nach der Outperformance zu Jahresbeginn wieder im negativen Sinne von der Wall Street ab. Die Kaufbereitschaft der Anleger, die noch vor einem Monat bei Kursen unter 24.000 Punkten vorhanden war, ist weg. Die Marke, zu der diese einen guten Einstieg sehen, scheint jeden Tag ein wenig weiter nach unten zu rücken. Jetzt wird die Unterstützung bei 23.550 Punkten zum Gradmesser für weitere mögliche Verluste. Erst über der 24.000er Marke würde sich das technische Bild potentiell wieder aufhellen.

In der Zwischenzeit bleibt eine aktive obere Trendwende, deren mögliches Ziel sogar noch weiter reichen könnte. Ziele von rund 22100 Punkten sind potenziell ableitbar, es sei denn, der Germany 40 steigt wieder nachhaltig über 23968 Punkte an. Dann wäre die obere Trendwende insgesamt in Frage zu stellen. Deaktivieren würde sie allerdings erst ein neues Rekordhoch.

Die Europäische Zentralbank hat die geldpolitischen Weichen für Wachstum gestellt. Die erfolgten Leitzinssenkungen werden aber erst dann ihre volle positive Wirkung entfalten, wenn auch die Fiskalpolitik die notwendigen Weichen in Richtung Wachstum stellt. Das geschieht in den Augen der Investoren noch zu wenig. Die jüngsten Unruhen bei französischen Staatsanleihen und nur langsame Fortschritte in der deutschen Politik haben anfänglich euphorische internationale Investoren für Euro- Aktien skeptisch gestimmt.

Die Anleger in den USA setzen auf Zinssenkungen, nachdem die Produzentenpreise im August weniger stark stiegen als erwartet, der Arbeitsmarktbericht schwach ausfiel und die Daten insgesamt nachträglich so stark revidiert wurden. Eine Senkung um 50 Basispunkte bleibt dennoch eine Randwahrscheinlichkeit.



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.