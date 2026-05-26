Die vergangenen Handelstage standen an den internationalen Finanzmärkten erneut ganz im Zeichen der geopolitischen Eskalation im Nahen Osten. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit blieb die Krise rund um den Iran sowie die weiterhin fragile Lage an der strategisch entscheidenden Straße von Hormus. Die Märkte bewegten sich dabei in einem Spannungsfeld aus geopolitischer Unsicherheit, steigenden Energiepreisen und gleichzeitig überraschend robuster Risikobereitschaft an den US-Aktienmärkten.

Auslöser der anhaltenden Nervosität war die zunehmende Sorge über eine weitere Eskalation zwischen dem Iran, den USA und ihren regionalen Verbündeten. Die Straße von Hormus, durch die rund 20 % des weltweiten Ölhandels transportiert werden, blieb auch in den vergangenen Tagen ein geopolitischer Brennpunkt. Zwar hatte es zuletzt diplomatische Bemühungen gegeben, die Lage zu stabilisieren, dennoch blieb der Schiffsverkehr stark eingeschränkt und einzelne Zwischenfälle sorgten immer wieder für neue Spannungen. US-Außenminister Marco Rubio brachte zuletzt sogar einen internationalen „Plan B“ zur militärischen Sicherung der Meerenge ins Gespräch, falls der Iran die Passage weiterhin kontrollieren oder mit Durchfahrtsgebühren belegen sollte.

Die Finanzmärkte reagierten darauf vor allem über den Energiesektor. Die Ölpreise blieben auf hohem Niveau und zeigten erneut starke Schwankungen. Marktteilnehmer fürchten weiterhin erhebliche Angebotsrisiken, da bereits kleinere Störungen in der Region massive Auswirkungen auf die globale Energieversorgung haben können. Brent-Rohöl notierte zeitweise deutlich oberhalb der Marke von 110 US-Dollar je Barrel. Analysten warnten zunehmend davor, dass eine längere Einschränkung des Tankerverkehrs die Weltwirtschaft ähnlich stark belasten könnte wie frühere Ölkrisen.

Besonders belastet wurden in Europa konjunktursensitive Branchen wie Chemie, Industrie und Automobilbau. Der deutsche Aktienmarkt entwickelte sich im Wochenverlauf schwächer als die US-Börsen, da Deutschland aufgrund seiner energieintensiven Wirtschaftsstruktur besonders empfindlich auf steigende Öl- und Gaspreise reagiert. Gleichzeitig verschlechterten sich die Wachstumserwartungen für die Eurozone weiter. Der Internationale Währungsfonds hatte bereits zuvor vor den Folgen dauerhaft hoher Energiepreise gewarnt.

An der Wall Street zeigte sich dagegen erneut eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit. Vor allem große Technologie- und KI-Unternehmen stabilisierten die US-Indizes. Viele Investoren gehen weiterhin davon aus, dass die strukturellen Wachstumsimpulse durch künstliche Intelligenz kurzfristige geopolitische Risiken überlagern können. Gleichzeitig flossen verstärkt Gelder in Energie- und Rüstungswerte, die als direkte Profiteure der geopolitischen Lage gelten. Dennoch nahm die Volatilität im Wochenverlauf spürbar zu, insbesondere nachdem Berichte über neue Angriffe auf Handelsschiffe und militärische Infrastruktur im Persischen Golf kursierten.

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen zunächst weiter an, da die hohen Energiepreise neue Inflationssorgen schürten. Gegen Ende der Woche setzte jedoch wieder verstärkt Nachfrage nach sicheren Staatsanleihen ein. Auch Gold behauptete sich auf erhöhtem Niveau und profitierte von der Suche der Anleger nach sicheren Häfen. Der US-Dollar blieb ebenfalls gefragt, da geopolitische Krisen traditionell Kapital in den amerikanischen Finanzmarkt lenken.

Das Wochenende brachte schließlich keine nachhaltige Entspannung aber wieder etwas mehr Hoffnung. Verstärkte diplomatische Arbeit und militärische Vorbereitungen westlicher Staaten schürten die Hoffnungen, dass sich die Krise bald entspannen könnte, da der Iran weiter in die Enge getrieben wird. Marktteilnehmer starten daher mit Kursgewinne in die neue Handelswoche, die durch Feiertage in den USA und Europa am Montag geprägt war. Besonders im Fokus bleiben die Entwicklung der Ölpreise, mögliche militärische Maßnahmen zur Sicherung der Straße von Hormus sowie die Frage, ob die hohen Energiepreise zunehmend auf Inflation, Konsum und Unternehmensgewinne durchschlagen werden.