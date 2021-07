FuelCell Aktie – Wie viel ist das Doppel-Tief wert?

Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien haben sich in diesem Jahr schwergetan, nachdem sie im Jahr 2020 stark angestiegen waren. Solar-, Wind-, Wasserstoff- und Batterieunternehmen kamen deutlich unter Druck. Verantwortlich für die schlechte Performance in diesem Jahr ist nicht nur der exorbitante Anstieg der Aktien aus diesem Segment, sondern auch die enttäuschenden Quadratzahlen der Unternehmen.

Es ist auf jeden Fall wichtig auf Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien mit hohen Margen und freiem Cashflow zu setzen. Zukunftsbranchen wie Wasserstoff sind sehr chancenreich aber nicht jedes der aktiven Unternehmen wird es schaffen seine Technologie oder Idee zu Marktreife zu führen.

FuelCell enttäuscht bisher

FuelCell Energy konnte die Aktionäre in diesem Jahr bisher weder im ersten noch im zweiten Quartal überzeugen. Die Umsätze des Unternehmens gingen in beiden Quartalen zurück. Es scheint, als ob die Aktie nicht wegen den fundamentalen Gesichtspunkten gekauft wurde, sondern aufgrund des sogenannten FOMO-Effektes, da der Aktienkurs extrem angestiegen war.

FuelCell ist noch nicht profitabel. Die Aktienbewertung erscheint daher astronomisch, da das Unternehmen einen Jahresumsatz von etwa 71 Millionen Dollar erwirtschaftet. Der größte Teil des Wertes der FuelCell-Aktie basiert auf den zukünftigen Erwartungen für die Akzeptanz der kohlenstoffarmen Technologie des Unternehmens. Sichtbar wird dies vor allem am Auftragsbestand, der bereits bei knapp 1,3 Milliarden Dollar liegt.

Der globale Markt sucht zunehmend nach sauberen Energielösungen, um den Klimawandel zu bekämpfen, was durch regulatorische Unterstützung und privates Kapital, das weltweit eingesetzt wird, ermöglicht wird. FuelCell entwickeln überzeugende Innovationen in den Bereichen dezentraler Wasserstoffnutzung, Langzeitspeicherung und Kohlenstoffabscheidung. FuelCell geht selbst davon aus, dass die hauseigenen Lösungen sich von anderen auf dem Markt unterscheiden und es den Endverbrauchern ermöglichen wird, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Mit Blick auf das Jahr 2022 will das Unternehmen seine installierte Basis an Kraftwerken im Vergleich zu 2019 verdoppeln und ein positives bereinigtes Ebitda erzielen.

Wie könnte es mit der FuelCell Aktie weitergehen?

Die FuelCell-Aktie ist im vergangenen Jahr um 482 % gestiegen. Diesen Anstieg galt es in den letzten Monaten zu verdauen. Mittlerweile dauert die Korrektur und der mit einhergehende Kursverfall fast 6 Monate an. Vom Hochpunkt Anfang Februar bei 29,36 USD verlor die Aktie mittlerweile 79 %. In dieser Woche wurde das Mai-Tief bei 6,41 USD erneut erreicht. Es zeigten sich erste Käufe und ließen die FuelCell Aktie wieder etwas ansteigen, sodass die Aktie an einem Doppel-Tief arbeiten könnte. Solange der Tiefpunkt bei knapp unter 6,41 USD nicht mehr unterschritten wird, wäre eine weitere Erholung in Richtung 12,69 USD möglich. Unterhalb des Julitiefs ist die Erholung aber gescheitert und ein weiterer Abverkauf in Richtung 3,20 USD müsste einkalkuliert werden.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart, 22.07.21

