Dow-Jones-Index – Zickzack, hin und her

Die wichtigsten Aktienindizes in den Vereinigten Staaten stagnierten heute im vorbörslichen Handel. Technologieaktien zogen am Donnerstag die wichtigsten US-Indizes nach oben, da eine Handvoll Unternehmen weiterhin die Hausse befeuern.

Dow Jones Kurs

In dieser Woche hat sich der breite Markt bisher seitwärts bewegt, nachdem der S&P 500 Anfang der Woche ein Rekordhoch erreicht hatte. Investoren haben sich wieder in Technologie- und "Stay-at-home"-Aktien zurückgezogen, da es Anzeichen dafür gibt, dass sich die wirtschaftliche Erholung weiter hinziehen könnte. Die meisten Anleger warten auf neue fiskalpolitische Impulsen für die US-Wirtschaft. Am Donnerstag fielen die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten in den USA schlecht aus. Über 1 Million neue Arbeitslosenanträge wurden verzeichnet. Der Arbeitsmarkt in den USA ist weiterhin in einer schweren Depression.

US 30 Index Chart

Nach einer schwachen Vorbörse, konnte gestern im Laufe des Handels eine Rally von 250 Punkten entstehen. Heute ist die Vorbörse abermals schwach. Im Tiefpunkt wurde 76 % der gestrigen Rally wieder abgegeben. Sollte der gestrige Tiefpunkt bei 27.449 unterschritten wird, droht ein weiterer Abverkauf in Richtung 27.330 Punkte. Auf der Oberseite gilt weiterhin 27.920 Punkte als Triggerpunkt für eine neue Rallyphase auf dem Weg zum Hoch bei 29.579 Punkte.

Quelle: CMC Markets Plattform, 1H-Chart, 21.08.2020

