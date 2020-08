Dow-Jones-Index – Wenn's nicht fällt, steigt's

Die US-Indizes waren auch am Montag unterschiedlich stark unterwegs. Klare Gewinne und starke Nachfrage nach Aktien von Tesla und Nvidia ließen den Nasdaq um über 1 % steigen, während der Dow-Jones-Index mit einem Minus von 86 Punkten aus dem Handel ging. Durch gute Quartalszahlen der Einzelhandelsriesen Home Depot und Walmart drehen die Indizes heute Morgen abermals ins Plus. Die ersten Schnäppchenjäger versuchen nach 3 lustlosen Tagen ihr Glück.

Die Baumarktkette Home Depot legte im vorbörslichen Handel um 2,8 % zu, nachdem das Unternehmen viel besser als erwartete Quartalszahlen vorlegte. Home Depot profitiert dabei davon, dass sich viele Menschen durch den Lockdown auf Reparaturen von Heimwerkerarbeiten konzentrierten. Der größte Einzelhandelsriese Walmart konnte ebenfalls Umsatz und Gewinn deutlich steigern. Die Walmart Aktien reagierten vorbörslich mit einem Anstieg um über 5 % sehr erfreut über die Nachrichten.

Der kleinere Rivale von Home Depot, Lowe's und der Supermarktbetreiber Target werden ihre Quartalsergebnisse am Mittwoch bekannt geben.

Die Zahlen der großen Einzelhändler zeigen, dass sich der amerikanische Konsument weiterhin widerstandsfähig zeigt und das Konjunkturprogramm der US-Regierung hilft. Allgemein kann man sagen, dass die aktuelle Berichtssaison besser als befürchtet ausfiel. Die meisten Unternehmen, muss zwar einen Umsatz- und Gewinnrückgänge hinnehmen, jedoch waren die Einbrüche noch im Rahmen geblieben. Ein Armageddon blieb aus.

Der S&P-500-Future erreichte während des europäischen Handels sogar ein neues Rekordhoch. Während die Wall Street praktisch, den Corona-Einbruch wieder wettgemacht hat und der S&P 500 unter den Rekordhochs schwebt, steht eine solche Erholung der US-Wirtschaft noch aus. Die nächsten Monate werden hierzu mehr Aufschluss geben.

Im gestrigen Handel und heute Vormittag versuchten die Bären erneut ihr Glück im US 30 Index. Bis zum aktuellen Zeitpunkt gelang es wieder nicht den Tiefpunkt der vergangenen Woche bei 27.630 Punkten zu unterschreiten. Kurz vor Eröffnung des Kassamarktes notiert der US 30 Index bereits 200 Punkte über dem Tagestiefstkurs.

Sollten sich am Nachmittag weitere Käufer anschließen, wäre eine neue Rally Phase möglich. Zunächst gilt der Hochpunkt von vergangener Woche bei 28.155 Punkten als möglicher Zielpunkt. Wird dieser überschritten, könnte die Rally Pause beendet werden und eine Fortsetzung der Rally auf dem Weg zum Jahreshoch bei 29.529 Punkten beginnen.

