Dow-Jones-Index – Wenig los im Dow

Die starke Rallye der weltweiten Indizes seit Ende März geht weiter. Die zum Teil durch die Konjunkturmaßnahmen der Zentralbank und der Regierung angeheizt wurde, hat im Fall den S&P500 Index den historischen Einbruch im Februar dieses Jahres wieder wettgemacht, Der S&P500 erreichte gestern auch auf Schlusskursbasis ein neues Allzeithoch.

Dow Jones Kurs

In den letzten Wochen hatten bereits einige Wirtschaftsdaten darauf hingedeutet, dass sich Anzeichen für eine Erholung des amerikanischen Arbeitsmarktes, des Fertigungssektors, der Einzelhandelsumsätze und der Verbraucherausgaben bemerkbar machen. Der Anlage-Notstand hat ebenfalls zu einer raschen Erholung der Märkte beigetragen. Besonders Technologieunternehmen profitierten von den neuen Rahmenbedingungen.

Der Markt rechnet seit einigen Wochen mit zusätzlichen Konjunkturimpulsen durch die US-Regierung, um das Verbrauchervertrauen weiter zu stärken. Doch die Gespräche zwischen Republikanern und Demokraten sind nach wie vor festgefahren.

Negativ wirken derzeit die Anzeichen einer eskalierenden Kluft zu China, welche immer wieder auf die Tagesordnung der Anleger kommen.

Ein Schwerpunktthema am heutigen Mittwoch dürfte die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der letzten Sitzung der Federal Reserve-Sitzung werden, welches um 20 Uhr MEZ veröffentlicht wird.

Die Infektionsraten mit dem Coronavirus nehmen auch in den USA wieder leicht zu. Ob sich der Markt darüber sorgt wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Derzeit werden die steigenden Infektionszahlen nicht thematisiert.

US 30 Index Chart

Anders als im SPX 500 Index, ist der US 30 Index noch lange nicht an seinem Allzeithoch angekommen. Diese Diskrepanz innerhalb der Indizes liegt natürlich an der Zusammensetzung der jeweiligen Indizes. Der US 30 Index hat weniger Technologiekomponente als der SPX 500. Der US 30 ist seit einer Woche in einer sehr engen Handelsspanne zwischen 28.155 und 27.630 Punkten gefangen. Früher oder später sollte der Markt sich für eine konkrete Richtung entscheiden. Ein Ausbruch über 28.004 Punkte wäre dabei positiv für die Bullen. Sollte es jedoch zunächst abwärts unter 27.670 Punkte gehen, wäre die nächste Unterstützungsmarke bei 27.335 Punkten zu finden.

Quelle: CMC Markets Plattform, 15min-Chart, 19.08.2020

