Dow-Jones-Index – Kurssturz! Ist der Markt zu heiß gelaufen?

Seit vergangen Donnerstag befinden sich die Märkte in einem Abverkauf. Investoren versuchen die jüngsten Marktturbulenzen in Kontext zu setzten und versuchen dabei den Abverkauf zu bewerten. Ist der Abverkauf ein Zeichen für eine Korrektur, nach dem starken Anstieg im Spätsommer oder ist es der Beginn eines größeren Abwärtstrends?

Dow-Jones Kurs

Ein Rückschlag, wie er in den letzten Tagen bei den Nasdaq-Aktien zu beobachten war, war vielen Marktbeobachtern überfällig und verweisen auf die deutlich gestiegenen Bewertungen von einzelnen Aktien. Nichtsdestotrotz bleiben die zugrunde liegenden Treiber der jüngsten Rallye bestehen. Ob sich die jüngsten Rückschläge als Kaufgelegenheit für eine Jahresendrally erweisen bleibt weiterhin spannend.

Gestern kam es nach dem langen Wochenende in den USA zu erneuten Gewinnmitnahmen. Teilweise zweistellige Kursverluste mussten zahlreiche Technologieunternehmen hinnehmen. Die Volatilität brachte die Finanzmärkte in Aufruhr und ließ den Nasdaq 100 um 4,8 % fallen. In der aktuellen Vorbörse hat der Abverkauf zunächst nachgelassen und die Kurse konnten sich im europäischen Handel etwas erholen.

Morgen blickt der Markt auf die anstehende EZB-Sitzung in Frankfurt. Es wird erwartet, dass die EZB die Zinssätze stabil halten wird, aber Hinweise darauf gibt, dass die Abwärtsrisiken für die Wirtschaft zugenommen haben. Damit könnte die EZB, mit weiteren geldpolitischen Maßnahmen bis zum Jahresende aufwarten und überraschen. Das Währungspaar EUR/USD sollte hierbei beobachtet werden.

US 30 Index Chart

Heute erreichte der US 30 Index den Tiefpunkt vom 20. August und das 61 % Retracement der letzten vollständigen Aufwärtsbewegung. Dieses Level liegt bei 27.203 Punkten. In der Vorbörse gelingt es dem Markt eine kleine Rally von diesem Punkt zu lancieren. Widerstände für den heutigen Handelstag finden sich bei 28.186 Punkten und 28.372 Punkten. Unter dem heutigen Tagestief liegt der nächste Support zunächst bei 26.731 Punkten. Unter diesem Level dann erst wieder im Bereich bei 25.971 Punkten.

Quelle: CMC Markets Plattform,1H-Chart,09.09.20

