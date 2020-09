Die US-Aktien-Futures deuten zum Wochenstart auf eine freundliche Eröffnung der US-Börsen hin. Die positive Stimmung wird durch zahlreiche Firmendeals befeuert. Zum einen übernimmt der Chip-Hersteller Nvidia, in einem über 40 Milliarden Dollar schweren Deal, den Chip-Designer Arm aus Großbritannien. Weiter wurde bekannt, dass Oracle die Ausschreibung für den US-Betrieb der Video-Sharing-App TikTok gewonnen hat. Das Softwareunternehmen stach dabei Microsoft aus.

Oracle wird voraussichtlich als „vertrauenswürdiger Technologiepartner“ von TikTok in den USA agieren und der Deal dürfte nicht als direkter Verkauf strukturiert sein. Vorher muss noch das Weiße Haus und der Ausschuss für Auslandsinvestitionen in den USA den Deal genehmigen.

Dow-Jones Kurs

Weiterhin bewegen sich die Börsen in einem Umfeld mit zahlreichen potenziellen Brandherden. Von niedrigeren Renditen und einer höheren Volatilität an den Aktienmärkten. Der Seitwärtstrend an den Börsen, könnte sich dadurch auch zeitlich weiter ausdehnen, bis wir einige dieser Ereignisse und Risiken überwunden haben. Immer näher kommt dabei auch die Präsidentenwahl in den USA. In den nächsten Wochen wird das erste große Rededuell der beiden Kontrahenten Trump und Biden erwartet. Ein Highlight in dieser Woche könnte auch anstehende Sitzung des US-Zentralbank Federal Reserve (FED) sein. Eine neue Runde der Stimulierungsmaßnahmen wird zwar nicht erwartet, aber die FED sollte ihre lockere Geldpolitik bekräftigen.

US 30 Index Chart

Der US 30 Index versucht sich weiterhin zu stabilisieren. Nach dem Test des 61 % und 76 % Retracements am vergangenen Freitag, setzt der Markt erneut zu einer Rally. Erster Widerstand ist dabei der Bereich zwischen 28.080 und 28.204 Punkten. Gelingt in den nächsten Tagen gar der Ausbruch über den Bereich von 28.422- 28.595 Punkten wäre eine Fortsetzung der Rally bis zum Septemberhoch bei 29.191 Punkten möglich. Unter dem Freitagstief bei 27.435 Punkten, wäre die Erholung jedoch gefährdet und erneute Abgaben auf 27.196 und 26.735 Punkte wären möglich.

Quelle: CMC Markets Plattform, 15min-Chart,14.09.20

Produkt Spread Hebel ab* Short?** Handelszeiten Germany 30 1 20:1 ✓ So 00:05-Fr 22:00

Pausen 22:15-22:30, 23:00-00:00, 02:00-02:15 US 30 1,6 20:1 ✓ So 00:00-Fr 22:00

Pausen 22:15-22:30, 23:00-00:00 US NDAQ 100 1,0 20:1 ✓ Täglich 00:00-22:15 und 22:30-23:00 US SPX 500 5,0 20:1 ✓ Täglich 00:00-22:15 und 22:30-23:00 UK 100 1 20:1 ✓ So 00:05-Fr 22:00

Pausen 22:15-22:30, 23:00-00:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



