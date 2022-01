Dogecoin Kurs – Musk verleiht Flügel

Mit einem Unterstützer und Influencer auf seiner Seite wird es um die Kryptowährung Dogecoin nicht langweilig. Die Frage ist und bleibt jedoch, wie ernst es der reichste Mensch der Welt mit der als Parodie gestartete Kryptowährung meint.

Elon Musk pusht Dogecoin

Heute Nacht kündigte der Tesla-Chef mit einem Tweet erneut an, dass Tesla nun die Bezahlung einiger seiner Waren in Dogecoin akzeptieren wird. Tesla hatte bereits im vergangenen Jahr mit dem Kauf von Bitcoin für ein Ausrufezeichen gesorgt, sich dann aber schnell wieder von der Kryptowährung getrennt, nachdem Musk Bedenken hatte wegen des hohen Verbrauchs an fossilen Brennstoffen beim Mining des Bitcoins.

Jetzt soll es aber die Möglichkeit geben, mit Dogecoin auf der Homepage Tesla-Merchandise mit Dogecoin zu kaufen. Die Homepage des Unternehmens zeigte einige Artikel, die mit Dogecoin käuflich erwerblich sind. Mit dieser Meldung im Rücken konnte der Dogecoin Preis ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 15 % ansteigen auf $0,196167 ansteigen.

Wie könnte es mit dem Dogecoin Kurs weitergehen?

Nach dem kometenhaften Anstieg seit Beginn der Pandemie, hat sich der Rummel um Dogecoin etwas abgekühlt. Zurecht mag man meine, wenn man bedenkt, zu welchem Zweck der Spaß-Coin einst platziert wurde. Mit Elon Musk und einer Armee an Privatanleger wuchs aber die Beliebtheit von Dogecoin rasant an. Seit dem extremen Anstieg muss man charttechnisch festhalten, dass sich der Dogecoin in einem Aufwärtstrend befindet, welcher seit Mai 2021 korrigiert wird. Mit dem erneuten Unterschreiten des Juli Tiefs bei 0,1590 USD zum Jahreswechsel könnte eine Korrektur-Formation bereits beendet worden sein. Hierfür wäre ein dauerhafter Anstieg über 0,1920 USD nötig, um eine Folgerally in Richtung 0,3405 USD zu ermöglichen. Fällt der Kurs jedoch unter das Jahrestief bei 0,1348 USD zurück, ist die kurzfristige Stimmungsaufhellung beendet und der Abverkauf könnte bis in den Bereich 0,0944 USD fortgesetzt werden.

Quelle: CMC Markets, Tageschart, 14.01.22

Land Kommission Hebel ab* Short?** Handelszeiten Deutschland EUR 5 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 USA USD 10 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00 Großbritannien 0,08% (mind. GBP 9,00) 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 Kanada 2 Cent (mind. CAD 10) 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



