Disney – Was bringen die Quartalszahlen?

Nach den relativ guten Quartalsergebnissen von Netflix ist es nun endlich so weit, der zweite Platzhirsch im Streaming-Business legt seine Zahlen für das letzte Quartal vor.

Die Disney-Aktien sind seit der Ankündigung von der Rückkehr des alten CEOs Bob Iger im November um fast 20 % gestiegen. Allerdings dürften die aktuellen Quartalszahlen eine große Herausforderung für die Anleger sein. Umsätze und Gewinn des Unternehmens könnten den Erwartungen der Anleger nicht genügen. Analysten erwarten, dass die Umsätze zwar steigen sollen, jedoch soll der Gewinn um fast 30 % gegenüber dem Vorjahr sinken.

Chef-Wechsel sorgt wieder für mehr Zuversicht

Disney wird heute nach der Schlussglocke die Ergebnisse für die drei Monate bis Ende Dezember 2022 vorlegen. Die Analysten gehen dabei von einem Gewinn von 78 Cents pro Aktie bei einem Umsatz von 23,45 Milliarden Dollar aus. Im Vorjahresquartal waren es 1,06 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 21,82 Milliarden Dollar.

Analysten erwarten, dass der Umsatz, der mit den Streaming-Aktivitäten in Verbindung steht, also die Zahlen von Disney+ und Hulu sich auf 5,44 Milliarden USD belaufen wird. Im letzten Quartal war dies jedoch die große Enttäuschung für den Markt. Obwohl Disney+ mehr Kunden hinzugewann, ging der durchschnittliche Umsatz pro Abonnement zurück. Die Verluste im Streaming-Geschäft stiegen, sodass das Management an einigen Schrauben drehen musste, um gleichzeitig Investitionen und Einsparungen zu realisieren. Jedoch sieht zum Beispiel die Investmentbank Morgan Stanley diese Investitionen langfristig als positiv für das Unternehmen an und bleibt optimistisch.

Disney ist optimistisch fürs Streaming

Disney rechnet mit starken Erträgen aus seiner Streaming-Plattform. In der jüngsten Telefonkonferenz, in der das Unternehmen seine Ergebnisse mit den Analysten besprach, sagte der ehemalige Chief Executive Bob Chapek im Oktober: „Unter der Annahme, dass sich das wirtschaftliche Klima nicht wesentlich ändert, erwarten wir immer noch, dass Disney+ im Geschäftsjahr 2024 die Gewinnzone erreicht, da die Verluste im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 deutlich rückläufig waren. Viele Investoren glauben, dass mit der Rückkehr von Bob Iger die längerfristigen Unternehmensziele realistischer zu erreichen sind

Wie könnte es mit der Disney Aktie weitergehen?

Quelle: CMC Markets Plattform, Wochenchart, 08.02.23

Seit dem Jahreswechsel konnte sich die Disney Aktie deutlich erholen, nachdem es im vergangenen Jahr deutlich abwärts ging mit dem Disney Kurs. Der Abverkauf fand in der Nähe des Corona-Tiefs bei 79,07 USD eine Unterstützung und konnte seit diesem Tief um 36 % zulegen

Diese Zone war und ist für den Disney Kurs weiterhin von zentraler Bedeutung. Nach der Stabilisierung hat die Kurserholung weiterhin die Möglichkeit, die Widerstände im Bereich bei 126 USD und 154 USD zu erreichen. Eine längerfristige Fortsetzung der Rally, würde über der 154 USD-Marke wahrscheinlicher werden und sogar einen Anstieg in Richtung Allzeithoch bei 204,55 USD ermöglichen. Auf der anderen Seite ist eine Unterschreitung der Unterstützungszone bestehend aus den Corona-Tiefs und dem 38%-Retracement bei 75,78 USD negativ zu werten und könnte weitere Verkäufe mit sich bringen und den Kurs in Richtung 55,77 USD und 43,04 USD drücken.

