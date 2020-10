Nachdem Plug Power (+12,32% auf $18,22) am Montag in einem Webinar die McKinsey-Studie " Road Map to a US Hydrogen Economy" seinen Aktionären vorstellte steigt die Aktie wie von der Tarantel gestochen an. Die Vereinigten Staaten sind laut Plug Power seit langem führend in der globalen Energieinnovation, und Plug Power mit Sitz in den USA führt die Wasserstoffwirtschaft als größter Verbraucher des Landes für flüssigen Wasserstoff an.

Eine Verlagerung zu einer breiteren Nutzung von Wasserstoff bringt einen enormen Vorteil mit Hinblick auf den Klimawandel, die Dekarbonisierung sowie die Anforderungen an die Energieinfrastruktur und -speicherung in einer sich entwickelnden regulatorischen Landschaft. Die Road Map beschreibt fünf wichtige Wirtschaftsbereiche, in denen Wasserstoff die Wirtschaft beeinflussen kann - einschließlich Transport, Stromerzeugung und Netzausgleich, Kraftstoff für die Industrie, Rohstoffe und Kraftstoff für Wohn- und Geschäftsgebäude, heißt es bei Plug Power.

"Durch die sektorübergreifende Skalierung könnte der Wasserstoffbedarf in den USA bis 2030 17 Millionen Tonnen und bis 2050 63 Millionen Tonnen erreichen, was ungefähr 14 Prozent des Energiebedarfs entspricht", wie in der Studie festgestellt wird.

Bei einem Wahlsieg von Joe Biden könnten die Demokraten einen "Green Deal" verabschieden, um die Entwicklungen, die bereits laufen, und die Investitionstätigkeiten in diesem Bereich beschleunigen. Anleger scheinen dieses Szenario derzeit in den Kursen vorwegzunehmen. Analysten erwarten, dass Plug Power eine positive Zukunft bevorstehen könnte. Stephen Byrd hat die Aktien von Plug Power am 28. September von Equal-Weight auf Overweight aufgestuft und das Kursziel von 10,25 USD auf 14 USD erhöht.

Wasserstoff-Aktie bricht nach oben aus

Plug Power ist nach oben ausgebrochen. Die Aktie notiert auf einem neuen Allzeithoch. Es lässt sich aus dem Fehlversuch, ein 123-Top zu aktivieren, ein neues, prozyklisches 123 Trendfortsetzungsmuster erkennen, das über 12,54 USD aktiv ist. Die eingezeichneten Fibonacci Preiserweiterungen sind mögliche Kursziele auf der Oberseite. Unter 12,54 USD wäre die Trendfortsetzungsformation in Frage zu stellen, darüber ist der Aufwärtstrend mit dem Ausbruch gestern intakt.



Plug Power Aktien-CFD, Quelle: CMC Markets



Disclaimer: Die Inhalte dieses Marktkommentars dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.