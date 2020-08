Die Gold-Rally hat ein Charttechnik-Problem

Die Rally im Goldpreis hat ein Charttechnik-Problem. Zwar konnte ein Boden in Form eines 123-Tiefs über 1949,59 USD im Gold Cash CFD aktiviert werden. Jedoch notieren wir nach einer kurzen Rally zum 61,8% Fibo Level wieder unter diesem Preis. Sollte sich das bestätigen könnte es zu einem bärischen Druckaufbau in Richtung des Punktes 2 des 123-Tiefs kommen. Der liegt bei 1907,29 USD und wie in einer früheren Chartanalyse zu Gold bereits gezeigt ist das eine möglicherweise wichtige Unterstützung aus dem Wochenkerzenchart.



Gold Cash CFD im Stundenkerzenintervall, Quelle: CMC Markets

Zusätzlich zu der Tatsache, dass 1949,59 USD im Moment nicht überwunden werden können hat sich unter 1976,16 USD auch ein 123-Top ausgebildet.

Wie würde sich die technische Situation jetzt aufhellen?

Eine Aufhellung der charttechnischen Situation ließe sich mit einem Anstieg über 1949,59 USD und anschließend 1976,16 USD feststellen. Auch muss es Gold gelingen, über 2003 USD auf Stundenschlusskursbasis anzusteigen, um weiteres Potenzial bis 2036 USD zu ermöglichen.

Was wäre ein bärischer Verlauf des Goldpreises?

Versucht Gold weiter erfolglos 1949,59 USD nach oben zu durchbrechen droht ein Rutsch auf 1907,29 USD. Dies wäre zunächst nicht dramatisch. Ein Unterschreiten von 1907,29 USD könnte aber weiteres Ungemach ankündigen. Bei einem Unterschreiten von 1863,16 USD wäre die Bodenbildung in Form des ausgebildeten 123-Tiefs zerstört. Dann müsste man abwarten ob im Anschluss 1907,29 USD als Widerstand bestätigt werden oder sich ein neues 123-Tief bildet.

