Der DAX startet auch an diesem Montag mit deutlichen Abschlägen in den Handel, aktuell hat der Index den Kampf mit der Marke von 23 000 Punkten aufgenommen.



Die Ereignisse im Nahen Osten haben sich über das Wochenende noch einmal überschlagen, und so werden die Anleger heute sowohl mit einem neuen Führer im Iran als auch mit Ölpreisen über 100 US-Dollar konfrontiert. Die Aktienmärkte stehen aktuell vor einer extremen Bewährungsprobe. Einerseits erschweren die stark gestiegenen Energiepreise eine Konjunkturerholung in Europa und heizen zugleich das Inflationsthema wieder an. Zum anderen stehen in den USA die Private-Equity-Unternehmen stark unter Druck.

Die aktuellen Ereignisse sorgen für Schockwellen, wie es sie an den Finanzmärkten in dieser Form seit 50 Jahren nicht mehr gegeben hat. Vorteil ist, dass die jetzt einsetzende Korrektur lange im Vorfeld erwartet wurde und dadurch die Kursrückgänge noch in ruhigen Bahnen verlaufen. Quasi eine Korrektur mit Ansage. Das Put-Call-Ratio im S&P 500 ist extrem pessimistisch und zeigt dies gut auf.



Die heutigen Konjunkturdaten aus Deutschland zeigen, wie schwach die Wirtschaftsentwicklung derzeit ist. Die Gesamtproduktion ist im Januar im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Prozent gesunken. Erwartet wurde ein Rückgang von 0,8 Prozent. Auch die Auftragseingänge fielen mit einem Rückgang von 11,3 Prozent deutlich schwächer aus als der erwartete Rückgang von 4,3 Prozent.

Die Investoren dürften sich vorerst weiter an den Seitenlinien aufhalten und die Entwicklung im Nahen Osten genau beobachten. Mit jedem Tag, an dem sich der Ölpreis über 100 Dollar hält, steigt die Inflationsgefahr. Das bindet den Notenbanken die Hände, sich in diesem Umfeld mit potenziellen Zinssenkungen positionieren zu können. Der Krieg im Iran dürfte also auch in dieser Handelswoche das marktbestimmende Thema bleiben.



Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Kursspanne zwischen 22 600 und 23 100 Punkten aufhalten.